分期買iPhone「房貸核准少100萬」？ 理財達人揭真相：選錯差很大

財經中心／楊惟甯報導

刷卡分期會影響房貸核貸結果？（圖／資料照）

買手機竟害房貸核准額度少100萬？先前有民眾透露，iPhone 17剛上市時，友人以分期付款的方式購入新手機，未料之後向銀行申請房屋貸款，卻被告知可核准額度比預期少了100萬元，懷疑「就是那支手機害的」。對此，理財粉專「喬王的投資理財筆記」揭露真相，直指分期其實分為3種，如果選錯，可是會影響自己的信用分數！

信用卡分期會影響房貸？

近期社群上瘋傳「分期買iPhone害房貸少100萬」的說法，引發不少民眾恐慌，擔心過去的分期紀錄會拖累信用評分。對此，「喬王的投資理財筆記」說明，銀行其實一點都不在意客戶刷卡做了什麼事、買了什麼商品，「銀行真正關心的只有一件事：就是你是不是能穩定、準時還錢的人！」

分期分為3種 風險差在哪？哪一種最傷信用？

他表示，很多人以為「分期」都一樣，但在銀行眼中，不同方式的分期，風險是完全不同等級的！

廣告 廣告

一、單筆消費分期：

例如買手機、家電選擇12或24期分期，銀行會歸類在正常的消費行為，只要正常還款，基本上風險偏低。

二、帳單分期：

不是針對「單一商品金額」分期，而是將整筆信用卡帳單分期償還。這類行為等同於風險較高的借貸，有可能會影響到信用分數。

三、預借現金或預借現金分期：

這是銀行最不喜歡的訊號之一，因為這表示現金流出現問題，必須用信用卡「當提款卡」，對聯徵中心及銀行來說，這是屬於高風險行為。

銀行在乎的是會不會有「還不出錢」的風險。（示意圖／資料照）

怎麼做才不會影響房貸？

那為什麼有人說分期會害房貸被砍？喬王直言，真正影響核貸結果的，其實有兩大關鍵。第一是「月負債比」是否過高，也就是每月固定要償還的金額占薪資收入的比例，一旦車貸、學貸、分期款項疊加過多，銀行自然會認為風險過高，進而調降可貸金額。第二則是信用紀錄中的「不良行為」，只要曾出現遲繳、循環利息、帳單分期或預借現金等紀錄，都可能讓銀行對你的還款能力打上問號。

「銀行根本不會因為你買手機，就亂砍你的房貸。」喬王總結，只要不遲繳、沒有帳單分期、沒有預借現金、每月負債比在健康範圍，無論買什麼東西，都不會影響核貸結果，真正的關鍵在於整體財務狀況是否會讓銀行覺得「你可能還不出錢」。

更多三立新聞網報導

替12歲兒買千萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證

一張140萬！月薪三萬怎買台積電 股民教一招：放著賺

被騙不是因為窮！詐團最愛「這類人」 前操盤手揭秘辛：沒必要同情

打敗士林、逢甲！全台唯一「5星金賞」夜市出爐 遊客讚：好吃又好逛

