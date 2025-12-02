分析中共心理戰三部曲 蕭美琴為台被霸凌抱屈：不能交朋友就沒人挺身而出

蕭美琴日前接受外媒專訪時表示，中共對台心理戰是典型霸凌手法，就像學校裡的霸凌。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受外媒專訪時表示，中共對台採「混合戰」，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，試圖散布恐懼以迫使人屈服。在心理戰方面，中共不僅詆毀民主制度和民選政府，也對她和賴清德進行人身攻擊，最後則是分化台灣。蕭直言，這是非常典型的霸凌手法，許多人都很熟悉，就像學校裡的霸凌，不能交朋友，沒人會為自己挺身而出。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。談及對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法，蕭美琴直言「這是非常嚴峻的局勢」，台灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，從1995年或1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中共從未放棄使用武力。

蕭美琴表示，中共不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身的立場，不只是對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力。另一個非常重要的面向就是混合戰，中共引用《孫子兵法》以及哲學中有關「不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫社會，試圖散布恐懼以迫使人屈服，「這不但已經發生，而且還正在持續進行中」。

「台灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一。」蕭美琴舉例，幾年前她還在華府任職時，發生殖民管線（Colonial Pipeline）公司遭網路攻擊的事件，導致石油和天然氣無法輸送到許多美國家庭和汽車，時值COVID-19疫情期間，許多人都在家工作，試想這對旅行、工作和經濟所造成的衝擊。

蕭美琴認為，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續著重3個關鍵領域，首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，因而設法在社會散播對政治體制的不信任，其次是攻擊對中共世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對自己和賴清德等人進行人身攻擊，甚至將其中一些人士列入通緝名單，包括倡導全民國防和自我防衛的立法委員，這些心理戰技巧也被用來試圖使台灣社會消音，壓制其政治立場的反對聲浪；再者是分化台灣和美國，甚至是世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠、台灣沒有朋友、台灣被孤立的敘事。

蕭美琴說，這是非常典型的霸凌手法，許多人對此都很熟悉，就像學校裡的霸凌，不能交朋友，沒人會為自己挺身而出；被孤立，非常孤單，無法參與其他孩子的活動，將台灣邊緣化，讓台灣在國際社會中被孤立，無法出訪他國，無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻，這些都正在持續進行中，中共已取得進展，但台灣當然會繼續抵抗。

至於如何反制，蕭美琴說明，台灣正積極提升媒體識讀教育以辨別事實與假訊息，強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，以及強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立台灣，雖然還有很多工作要做，但相信以台灣的決心加上各方的協助，將會有良好的進展。

蕭美琴強調，台灣追求的是永續和平，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久，「只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平」，因此和平必須包含一定程度的相互尊重。

「站在台灣的立場，我們渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利。」蕭美琴說，台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重，台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。



