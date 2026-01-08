分析中國對台、日戰略！專家推測這事「恐成北京新攻勢」 曝共軍最大誤判

日本防衛省智庫「防衛研究所」中國研究室長增田雅之，與東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠，今（8）日在日本外國特派員協會（FCCJ）以「圍繞台灣的日中對立」為題舉行記者會，深入剖析中共解放軍的戰略意圖與近期日中的外交攻防。增田雅之指出，中國的戰略目標是「不戰而勝」，意圖透過展示軍力迫使台灣回到談判桌；研究沖繩的專家林泉忠分析，北京透過質疑「沖繩（琉球）地位」對日本發動認知戰，試圖作為外交施壓的新籌碼。

針對解放軍的實力評估，增田雅之在會中表示，自2016年軍改以來，習近平大力推動軍隊改革，雖然要完全實現「聯合作戰」仍有難度，但在指揮體系的整合度上已大幅提升，部分指標甚至領先日本。增田雅之分析，對中國而言，爆發全面戰爭是最糟糕的選項，北京的根本戰略是「不戰而屈人之兵」，即一邊提升作戰能力，一邊透過軍演展示實力，向台灣及國際社會傳遞「開戰將付出慘痛代價」的訊號，藉此強迫台灣接受政治談判，因此其軍事行動「威懾」的功能大於實際動武。

此外，增田雅之提到，共軍對日本自衛隊進行「火控雷達鎖定」是極度危險的行為，不過，增田雅之認為，共軍不敢對台灣軍隊這麼做是因為兩岸距離太近、風險太高。反觀對日本進行鎖定，可能源自共軍對日本有一種「不會輕易反擊」的錯誤安心感，這反而增加了誤判風險。

日本防衛研究所中國研究室長增田雅之（右二）與東京大學特任研究員林泉忠（左二），針對「台灣議題引發的日中對立」在FCCJ共同舉行記者會剖析局勢。（黃信維攝）

針對北京對日的「認知戰」，林泉忠提及，中國近年來開始炒作「琉球地位未定論」，質疑沖繩是否屬於日本。雖然中國官方尚未正式否認日本對沖繩的主權，但透過媒體與學界在歷史與法律層面挑戰日本治權，已成為北京牽制日本在釣魚台及台灣問題上立場的一種心理戰術。關於「台灣有事即日本有事」的論述，林泉忠特別補充，並非近年新創，早在1960年代岸信介與佐藤榮作執政時期，日本政府就已在美日安保條約的架構下，將台海和平視為日本安全的重要一環。

記者會現場媒體提問踴躍，有記者詢問日本高層官員的強硬言論是否反而削減日本槓桿並給予中國升級藉口，增田雅之分析，中國統一台灣的目標與軍事準備是既定的，無論日本官員發言與否，中國都會持續增強軍力，雖然這類言論可能被北京當作「正當化」其行動的藉口，但不會改變其軍事推進的本質。林泉忠補充，日本政府強化第一島鏈防衛的作為，實際上正是在執行美國五角大廈（國防部）的戰略劇本；林泉忠更研判，美國川普政府將會把台灣防衛視為核心，絕對「不會放棄台灣」。

日本防衛研究所中國研究室長增田雅之（左）與東京大學特任研究員林泉忠（右），針對「台灣議題引發的日中對立」在FCCJ共同舉行記者會剖析局勢。（黃信維攝）

針對記者關於解放軍內部肅清是否影響戰力的提問，增田雅之認為，習近平對軍隊的掌控依然穩固，並未出現失控（暴走）跡象。增田雅之分析，共軍之所以對日本採取激進動作（如火控雷達鎖定），並非內部失控，而是前線部隊試圖以此傳遞強烈的政治訊號，且對日本抱有一種「不會輕易反擊」的錯誤安心感，這反而增加了誤判風險。至於記者問及中國經濟脅迫的風險，增田雅之指出，日本自2010年後已汲取教訓並推動「經濟安保」，大幅降低對中國稀土等關鍵物資的依賴，雖然觀光業可能受短期影響，但日中整體經濟結構已具韌性，中方制裁效果料將有限。

此外，針對面對日中對立與台海局勢，日本如何看待態度相對審慎的南韓政府的問題，防衛研究所增田雅之指出，雖然南韓在台海議題上必須考量對中關係而較為謹慎，但在美日韓三方安全合作的框架下，三國已開始共享對中國軍事行動的擔憂；日本並不期待南韓直接介入台海衝突，而是希望在同盟架構下維持安全政策的一致性。林泉忠分析，儘管李在明政府對外態度看似模糊，在美日同盟的地緣政治現實下，南韓實際已與美日保持同一陣線，這是其必然的戰略選擇。

