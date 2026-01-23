分析中配爭議 小笠原欣幸：少數支持武統令其他中配備受壓力

日本學者小笠原欣幸。取自小笠原欣幸臉書



民眾黨不分區立委即將進行遞補，出身中國湖南的中配李貞秀被有望補位，假如成真的話，她將成為台灣政治史上首位中配立委。陸委會發言人梁文傑昨（1/22）證實，截至目前為止，各主管機關尚未收到李女提出「放棄中國籍」相關證明文件。對此，日本知名政治學者小笠原欣幸直言，在台灣的中配多數過著平凡生活，但確實存在極少數人參與推動統一的政治活動，甚至在網路上發表支持中國武統的言論，難免引發台灣社會不安。

小笠原欣幸在臉書發文表示，他日前受邀參與 NHK BS《國際新聞》節目，主題即聚焦「在台灣的中國配偶」。他在節目中指出，儘管支持武統或積極參與政治動員者僅屬少數，但在台灣長期承受中國統一壓力的背景下，社會對此自然格外敏感，也容易將相關個案與中國對台滲透行為產生連結。

他提到，高度重視國安議題的賴清德政府去年宣布將加強對中國配偶的相關管理措施，引發在野黨強烈反彈，批評政策可能增加中配心理壓力，並對人權造成限制。中配相關議題也因此成為台灣社會新的對立焦點之一。

小笠原欣幸直言，這類爭議的根本原因，在於中國共產黨長期將海外中國人民視為政治工具的政策。他認為，最令人遺憾的是，許多中國配偶及其子女被迫夾在兩岸政治對立與國安疑慮之中，承受遠超個人選擇所能負荷的壓力。

