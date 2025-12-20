分析台北隨機殺人案 柯文哲：少一點攻擊讓社會緊繃趕快降溫

民眾黨前主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



台北市昨天晚間發生北捷隨機攻擊事件，共造成4人死亡、多人受傷，民眾黨前主席柯文哲今（12/20）天在臉書發文，表示面對這樣的悲劇，大家都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。他說，沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受，希望台灣緊繃的社會能趕快降溫。

柯文哲以「北捷事件的反省」為題發文，表示昨晚開庭結束後，得知台北捷運發生重大暴力事件，多位民眾傷亡，要先向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。他說，最近大家都感受到生活的壓力變重了，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感，當焦慮累積變成憤怒，情緒外溢就變成傷害無辜的人。

柯文哲認為，有些人會在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人，這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子，尤其讓他覺得不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危的奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見了正直與正義。

柯文哲說，面對這樣的悲劇，大家都應該停下來想一想：要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。

柯文哲建議，大家可以「多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊」，社會安全除了來自政府制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

最後，柯文哲表示，希望大家更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人，「沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。」他說，願逝者安息，願傷者早日康復，願台灣緊繃的社會能趕快降溫，大家都能夠找回平靜，「對別人好，你一定也會變得更好。」

