分析台南市長選戰民調 謝龍介爆1狀況：可能就會逆轉

角逐台南市長選舉的藍委謝龍介，近日根據一份《2026台南市長選舉調查》分析，內容顯示若民進黨推派立委陳亭妃與國民黨立委謝龍介對決，陳亭妃支持度以50.1%領先謝龍介的22.4%，若改由林俊憲對戰謝龍介，林俊憲以52.7%領先謝龍介的27.8%；謝龍介指，當他把藍營的支持者叫回來，再把一些淺綠的也叫回來，可能就會逆轉。

謝龍介8日在《2026選舉大車拚》節目中表示，從該民調交叉分析來看，大概這1、2個月，藍的支持者確實挺陳亭妃的較多，這是一個事實。從觀察來看，大概知道謝龍介要參選市長的，只有33 %到37 %，其他都不知道。謝龍介表示，自己被徵召提名後，才在上個月說絕對不介入民進黨的初選，也就是告訴選民不管你接到什麼電話，就是「唯一支持謝龍介」，這就是要把藍營的支持者叫回來。

謝龍介接著表示，從他們的分析裡面，這叫做「徹底排藍，如果是「徹底排藍」，林俊憲跟陳亭妃是伯仲之間。也就是因為這幾年市政包袱太重，這些人對市政不滿意，被我們叫回來以後，假如再包括一些淺綠的也叫回來，有些淺綠的願意投票給他，恐怕就會逆轉。

謝龍介指出，去年7月份颱風的時候，林俊憲最可憐，花了那麼多錢，然後把看板拿去蓋屋頂，市民每天晚上抬頭就看著林俊憲睡覺。但是因為救災，總統賴清德失言了兩次，連在台南本命區的滿意度都掉到50%以下，相對的他所支持的林俊憲，就受到影響，下滑將近10個百分點的時候，要拉上來，前後又做了3個月，一直到去年10月、11月，林俊憲才又回到原點。

該《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行，調查期間為2025年12月24日至12月29日，針對設籍台南市37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

