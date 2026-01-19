分析國民黨新竹縣長初選風波 黃光芹：徐欣瑩6年黨齡擔憂3成黨員投票

資深媒體人黃光芹在16日直播節目《阿姊來了》，分析新竹縣國民黨初選近期事件，指出立委徐欣瑩在第2次協調會議後強烈反彈國民黨中央「3成黨員投票、7成民調」的初選方式，轉而堅持全民調，甚至要求對手新竹縣副縣長陳建賢辭去黨部主委職務；她分析，徐欣瑩的反應太激烈了，原因在於徐只有6年黨齡，國民黨黨性真的很不強。

資深媒體人黃光芹在16日直播節目《阿姊來了》，分析新竹縣國民黨初選近期事件。圖：資料照

黃光芹指出，從立委林思銘退出初選，再到現在徐欣瑩的反應，國民黨新竹縣長初選給外界的感覺，就是動得很凶、內訌得很嚴重。她也特別花時間整理徐欣瑩從政履歷，指徐2004年從政起手式就很特別，「第一個找的不是國民黨，是台灣團結聯盟」。

黃光芹說，當時台聯主席蘇進強邀請徐欣瑩填寫入黨申請表，但最後沒完成程序；2005年，徐以無黨籍參選新竹縣議員，拿下第2高票。2008年挑戰立委落選後，徐欣瑩2009年才加入國民黨，在國民黨加持之下，從第２高票變第1高票連任縣議員，2012年更以全國第1高票當選立委。

黃光芹再指，2015年立委任期還沒做完，徐欣瑩就退出國民黨，自創民國黨當黨主席，「只有6年的黨齡，國民黨黨性真的很不強」。2016年，徐欣瑩搭檔宋楚瑜參選正副總統失敗；2018年參選新竹縣長，徐欣瑩對上國民黨提名的楊文科，她最後拿91190票，而當時民進黨的縣長候選人鄭朝方拿了78170票。2022年，國民黨時任黨主席朱立倫推「同舟計畫」，徐欣瑩再度回到國民黨。

談到為何如此反彈「37比」初選制度，黃光芹分析，徐欣瑩擔憂的是3成黨員投票，徐與國民黨基層黨員的連結相對薄弱，在國民黨的資歷很淺；相較之下，陳建賢曾任議長，長期深耕地方。

直播中，黃光芹也舉徐巧芯跟費鴻泰的立委初選為例，指出當年正是採用「37比」制度，最後徐巧芯黨員投票贏費鴻泰1票，整體拿51%獲勝，費就沒話說了。她說，就連韓國瑜選總統那次也要聽黨中央規範，不是說不同意就寫聲明對抗。

黃光芹質疑，徐欣瑩可能跟國民黨真的不熟，到底有沒有國民黨的DNA？她了不了解國民黨？如果徐是民國黨主席，愛怎麼全民調就怎麼全民調，可現在身處國民黨百年大黨。

此外，黃光芹也發現，徐欣瑩的政治軌跡很有規律，選上議員要選立委、當選立委又要選縣長，又當選立委又要選縣長；而且一下加入國民黨、一下退、一下要組黨、一下又回來，在政治光譜上會被外界質疑的。她認為，徐欣瑩比較站在自己立場考量政治前途，比較沒有大局觀。

黃光芹認為，徐欣瑩現在不尊重黨內既有制度，還公開砲打國民黨中央，動作越大，越會被探討，很強力跟黨中央叫板的話，就會被凸顯，這個會是徐欣瑩最大變數。她認為，徐欣瑩雖表達希望再協調，但這個問題已經「不可逆」了，且相較於民進黨早早鎖定鄭朝方出馬，國民黨還在內耗，這樣就算通過初選，未來跟地方派系、地方勢力怎麼黏著，國民黨真的要趕快搞定，不要讓選戰被拖住。

