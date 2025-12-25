分析國民黨2026首波提名！陳學聖曝選戰秘辛：應還朱立倫公道

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中常會24日通過2026縣市長選舉首波提名，主席鄭麗文聲稱，這是非常罕見有史以來，提名作業提早到前一年底進行。前立委陳學聖說，相關人選規劃是在前主席朱立倫任內就提前佈署，儘管朱在外界好評不高，但還是應還朱一個公道。

國民黨首波提名人選，包含台南市提名國民黨立委謝龍介、高雄市提名國民黨立委柯志恩、屏東縣提名國民黨立委蘇清泉、台東縣提名台東縣議會議長吳秀華。

陳學聖以「為朱立倫說兩句公道話」為題發文表示，國民黨中常會通過台南、高雄、屏東、台東縣市長徵召提名，鄭麗文說，這可能是國民黨有史以來最早一次提名地方選舉縣市長人選。確實，這應該是最早的一次，但有多早？認真說，在2024提名不分區立委時，作業就開始了。

廣告 廣告

陳學聖提到，包括謝龍介備選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，甚至後面有可能被提名的雲林張嘉郡、宜蘭吳宗憲等，都是朱立倫在2024年拔擢提名為不分區立委，就是讓他們有政治舞台，可以展露頭角，可以服務鄉親，可以累積政治能量，一切就是為了2026地方大選提前佈署備戰。

陳學聖直言，這些人與朱立倫非親非故，也沒有因為是朱提拔，就變成旗幟鮮明「朱家軍」，更沒有在朱被圍剿時，被要求出來作禁衛軍護主，朱惜的是人材，希望的是他們能在2026大展身手，為國民黨立下戰功，好好服務鄉親民眾。

陳學聖強調，這就像2022年，朱立倫在自己的故鄉桃園硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名張善政空降桃園，後來證明這項提名是百分百正確，張以實績獲得了市民高支持度。他知道朱立倫現在外界好評不高，但朱曾經有的遠見、無私，「我們還是應該還給他一個公道，一個掌聲！」

更多三立新聞網報導

動員聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢出庭：履行憲法賦予的保障

聚眾包圍北檢！國民黨發言人楊智伃涉違反集遊法 現身北檢畫面曝光

稱女主持人不懂用水議題 林楚茵痛批李四川：「老藍男」思想根深蒂固

交接國民黨智庫董事長 朱立倫祝福鄭麗文：一定有很多新創意、新想法

