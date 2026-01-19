分析川普給15%關稅協議意圖 學者預測：任內完成美台建交

經濟學家吳嘉隆昨po文，估計川普會對中共極限施壓，非常可能爭取在任內完成美台之間的建交。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普所祭出的等關稅政策影響全球各產業，台灣與美方正式達成協議，確定台美關稅總額不會超過15%，且半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠的待遇。經濟學家吳嘉隆昨（18）日po文，估計川普會對中共極限施壓，非常可能爭取在任內完成美台之間的建交，「如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。」

針對美國調降台灣對等關稅至15%，吳嘉隆昨於臉書po文，認為美國給台灣的，不只是關稅協議，更重要的，第一點，是在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已把台灣當作戰略合作伙伴這樣的等級。

廣告 廣告

吳嘉隆提到第二點，是美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成「你中有我，我中有你」這樣的緊密關係；第三，美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然；第四，美國商務部長稱呼我們的駐美代表為「台灣大使」，且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵。「難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了。」

吳嘉隆強調，換一個角度來看，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作，還有外交與軍事上的重大涵義，他覺得可以解釋為「正式建交之前的暖身」！

最後吳嘉隆認為，川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂、敢做敢當，逼中共收斂。照川普這個性格估計會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成。「如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。」

更多鏡週刊報導

國防部機密資料帶出會議室 黃國昌出面受訪：那真的也不是什麼機密

黃國昌把國防機密資料帶出會議室 沈伯洋還原事發經過

女從美返台感染「超級真菌」！皮膚壞死、切腳趾 發病10月才解除隔離