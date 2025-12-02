分析川習暫緩美中角力管控情勢 國安局：中共持續對日施壓但避免失控

日本首相高市草苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，而美國總統川普也與中國領導人習近平通電話，國安局指出，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、中對涉台議題各持立場，但也避免情勢升溫。

立法院外交及國防委員會明日將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥專案報告「美中領導人再次電話通聯後，對國際秩序及區域情勢之發展」，書面報告已送至立法院。

針對情勢發展評估，國安局指出，美中角力暫緩，然不改競爭本質。今年10月「川習會」後，美、中雖調整經貿制裁措施，但迄今未完全落實雙方共識。在稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，然仍須監管部門審批，且雙方未簽署稀土供應協議。

在科技管制方面，美國未同意向中共出售高階AI晶片；在農產品採購方面，中共採購美國大豆數量（200餘萬噸） 遠不及美方預期（1200萬噸）；在地緣競爭方面，美國關切中共在南海、台海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益，中共則稱堅決維護國家安全利益。

國安局提到，中共持續對日施壓，但避免情勢失控。中共為迫使日本首相高市早苗撤回涉台言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛；另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕於11月25日舉行會談，顯示並未切斷與日本對話管道，同時亦未見動員大規模反日民族主義活動。

國安局表示，日本堅定對台立場，並獲美盟公開聲援。日相高市強調願持續透過對話，推進與中共關係，然堅持不會撤回先前涉台言論。日本內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充及常駐聯合國代表山崎和之等官員，先後駁斥中共宣稱將引用聯合國「敵國條款」、「有權對日本採取軍事行動」。日本內閣會議並在11月25日發布答辯書，重申對台海議題立場不變。

國安局指出，11月15日起，美國國務院及駐日大使葛拉斯（George Glass）多次強調對日安保承諾，川普本人亦主動致電高市，確認續推美日同盟緊密合作。另南韓、印度、英國、德國及法國元首在G20峰會場邊，與高市會談共商實現「自由開放印太」 （FOIP），美盟多國亦公開表達台海和穩重要性。

對於提升台灣防衛能力，報告中指出，美國重視台海情勢，持續優化對台軍售流程，國會通過《豪豬法案》（PORCUPINE Act），將台灣納入加速武器出口名單。川普政府亦陸續公布對台軍售案，包括3.3億美元戰機零組件、6.9億美元「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）。

對於我國政府提出「守護民主台灣國安行動方案」，國安局表示，獲得國際正面回應；美國國務院、「美國在台協會」（AIT）強調此對嚇阻威脅、維持台海和穩「不可或缺」；參議院軍委會主席韋克爾（RogerWicker）表示，台灣展現自我防衛決心與承諾，有能力在區域內承擔嚇阻侵略，為意志堅定夥伴；參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）樂見台灣提增國防特別預算，強調此是確保區域和平穩定的重要一步，並稱台灣為美國強有力、可信賴的夥伴。「德國在台協會」（GIT）處長狄嘉信（Karsten Tietz）亦稱，台灣必須讓自己有能力保衛國家，才不需要真正上戰場。

國安局強調，總體而言，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、中對涉台議題各持立場，然亦避免情勢升溫；國際社會則高度關切印太秩序與台海和穩，並期盼台灣扮演「區域安全共同維護者」角色。

