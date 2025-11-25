分析川習通話3關鍵訊號 翁履中：北京將「統一」寫進對美外交時間表

美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，川普隨後發表文章表示，雙方進行了一次「極其良好的電話交流」，文中未提及談到台灣，但陸官媒新華社在先前報導中，卻指習表達了台灣回歸中國大陸」是戰後國際秩序的重要部分。旅美教授翁履中25日分析就表示，這通電話的時機耐人尋味，發生在美中剛達成貿易休戰、中日關係因台灣議題緊張升溫，以及川普積極推動終止烏俄戰爭的背景下。他認為，習近平的主動示好並非尋常外交舉動，而是帶有明確戰略意圖。

翁履中25日在臉書上表示，中國大陸官方通報強調兩項關鍵內容：其一是中國大陸希望積極參與烏克蘭和平協議；其二則再次強調「台灣回歸中國大陸」是戰後國際秩序的重要部分，甚至刻意提及中美在二戰時「並肩作戰」的歷史，試圖將今天的台灣問題放進歷史敘事，營造「理所當然應該解決」的正當性。他指出，這不是臨時起意，而是將統一工程正式寫進對美外交的時間表，北京刻意把台灣寫入對美通話紀錄，就是向國際社會留下證據，宣示下一階段的歷史工程就是完成統一，而且已當面告知美國總統。

廣告 廣告

根據報導，川普在通話中向習近平表達「理解台灣問題對中國大陸的重要性」，語氣與美國過往對台承諾相比明顯不同。多家媒體也確認這通通話由北京主動聯繫，熟悉中美互動的外交人士認為，這顯示北京判斷川普政府無意在台灣議題上與中國大陸正面對抗，反而更可能以「做交易」的方式處理，包括在稀土、高科技晶片等議題上互相讓步，以換取整體戰略穩定。美國國內目前也在辯論是否允許輝達向中國大陸出售次一階AI晶片如 H200，儘管部分官員擔心風險，但川普已展現出願意在晶片議題上讓步的態度，特別是在中國大陸可能放寬關鍵礦物出口限制的情況下。

翁履中認為，習近平選擇此時主動談台灣，是因為北京有信心川普不會為台灣與中國大陸正面衝突。北京正在同時累積軍力並維持對美關係的可控穩定，而「台灣問題」已從口頭宣示，正式寫進對美外交的「時間表」裡。他指出，北京的盤算很可能是：川普任內不主動挑起美中對抗，「一邊談稀土、一邊談晶片與烏克蘭，一邊繼續擴張海空軍力、壓縮台灣國際空間」；等川普卸任後，才會進入統一的「黃金期」。若依此推算，2027年至2032年之間，兩岸局勢可能會迎來全新一波策略變化。

對於台灣有人寄望「美國國會很挺台」，翁履中坦言，除非出現具有更強法律約束力的《台灣關係法2.0》，否則多數友台法案仍屬政治表態，對行政部門沒有強制性效果，而美國是總統制國家，外交與安全政策最終由總統說了算。他形容川普是典型的「交易型」領導人，烏克蘭在他眼中是投資回本問題，中東是能源與軍工棋盤，台灣則是供應鏈與對中談判的高價籌碼，關鍵在於何者對他的選票與歷史定位「更划算」。習近平看得非常清楚，因此利用這通電話同時觀察川普是否願為台灣說重話，也向中國大陸內部暗示統一不再只是願景，而是進入實際倒數。

他進一步分析，北京正在推動一套讓美國「無意也無益」深度介入台海的整體布局，包括削弱「矽盾」、分散美國的半導體依賴，利用稀土與關鍵供應鏈綁住美國成本，以及透過敘事戰把台灣放進「戰後國際秩序」故事裡，讓不熟悉台海歷史的西方輿論久而久之覺得北京說法「似乎也有道理」。這些結構性策略累積，台灣的主動權正逐漸被削弱，被協防的戰略價值也一點一滴被稀釋。

儘管分析看似悲觀，翁履中強調，其用意不是製造絕望，而是提醒台灣仍擁有一段有限但真實的準備期。現在戰爭尚未發生，統一時間表也仍停留在北京盤算階段，台灣有能力調整步伐，但前提是不能持續內耗。他呼籲，若政治人物仍執著於選舉計算、媒體還陷在顏色鬥爭，時間恐怕不會站在台灣這邊。

翁履中最後也說，對北京而言，這通電話是對美試探；對美國而言，是籌碼與利益的盤算；但對台灣而言，這是一個「清醒但還不到絕望」的警訊，提醒台灣必須務實穩住節奏，在剩下的時間裡真正強化自己，而不是等待別人替我們寫結局。

【看原文連結】