分析川習通話4大面向 國安人士：北京盼穩定對美關係 爭取戰略空間

美國總統川普與大陸領導人習近平再度通話。(資料照片)

美國總統川普與大陸領導人習近平再度通話，國安人士分析，北京當局近期軍事體系內部不穩，以及地緣政治受挫等因素，主動要求通話，希望能夠穩定對美關係，以爭取戰略因應的空間；預期到今年四月「川習會」之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」的劇本。

美國總統川普美東時間2月4日與大陸國家主席習近平一通很長的通話，內容談及貿易、軍事與台灣等重要議題，對此，國安人士從四大面向進行分析：

一、就通話動機來看，雖然中方並未明說，但通話的主動方顯然是北京，這反映北京主動求和，急於穩定外部環境。背後包括中國內部軍事與地緣政治因素。一方面是中國軍事內部不穩。中國軍方高層經歷大規模清洗（40位上將僅剩約2位），雖然表面維持控制，但整體軍事能力已被削弱，處於「氣虛狀態」。另一方面，中國在地緣政治受挫，中國試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區對美歐造成威脅，卻反遭美國更強力的防堵與嚇阻。

二，台灣議題的角色，這是中國的藉口與談判籌碼。尤其是北京撰寫新聞稿的必需品。台灣議題已成為北京官方新聞稿的固定格式，若不提台灣，北京似乎就不知道如何撰寫對外聲明。而且北京也把台灣作為折衝手段，北京試圖將台灣當作與國際民主社會周旋的「正當理由」，實則是用來遮掩其戰略環境受威脅的窘迫，並藉此向川普政府開出採購支票。中國也在台灣議題上營造掌控假象，北京在同一天內接見台灣在野黨、與普丁通話、再致電華府，旨在營造其能「管控台灣情勢」的態勢。

三、美中雙方的戰略核心與未來焦點，美國戰略底線明確，美方對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，北京的讓步（如購買大豆）難以動搖此核心。北京最在意的兩件事，就是美台軍售與台美供應鏈合作。北京極度在意台灣的軍事規劃，認為這會對其海軍部署造成結構性衝擊，正試圖影響台灣內部團體進行杯葛。此外，北京將台美高科技合作視為對中國的「卡脖子」，未來數月將傾力阻止此類合作。

四、美中關係的關鍵時間點與未來展望。短期動向方面，直到今年四月預期的「川習會」之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」的劇本。至於北京採取這些動作的實質效益，如果北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。

