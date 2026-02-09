分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤

財經中心／王文承報導

AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。

1. 輝達（NVIDIA）

過去五年，輝達一直是表現最亮眼的成長股之一。隨著AI基礎建設預計在未來五年持續加速，輝達有望繼續跑贏大盤。上一季營收年增62%，而三年前的營收幾乎是現在的十分之一，展現驚人的成長力道。

廣告 廣告

雖然輝達最廣為人知的是其GPU晶片，但在最新一季（第三季），真正帶動營收成長的是網路產品線，年增162%，達82億美元。輝達已能提供完整的「AI工廠」解決方案，涵蓋GPU、其他晶片以及網路元件，為大型雲端服務商在AI競賽中提供一站式方案，形成顯著競爭優勢。

此外，透過延攬來自Groq的人才並授權其技術，輝達持續強化在AI推論時代的領導地位。憑藉持續創新與完整布局，這檔股票被認為值得長期持有。

2. 台積電（TSMC）

另一檔長期看好的AI股票是台積電。作為輝達及其他半導體公司GPU與先進晶片的主要晶圓代工廠，台積電在全球AI熱潮中扮演關鍵角色。2025年，台積電營收成長近32%，毛利率提升380個基點至59.9%，帶動每股盈餘（EPS）年增超過46%。

台積電是目前唯一能以規模化方式生產先進邏輯晶片，且良率極高的晶圓代工廠，幾乎沒有實質競爭對手。這讓公司在擴充產能的同時，仍能調高價格，維持利潤率。為配合持續增長的需求，台積電已提高資本支出預算，用於興建更多晶圓廠，並向客戶規劃了為期四年的漲價計畫。

分析師認為，隨著AI仍處於發展初期，資料中心支出持續增加，台積電是一檔值得長期買進並持有的股票。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

這生肖旺炸！女參加婚宴遇「2位孕婦」神預感 衝店見金雞：秒刮中100萬

正妹逛夜市「感應財神在招手」 開刮連中10萬、100萬：金雞在發光

下殺320元！好市多這款「貴婦級雞精」遭瘋搶 會員暴動：送禮超需要

比偶像劇更扯！失戀女跳樓遭消防員「脫褲」走光 結局反轉驚呆眾人

