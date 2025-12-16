分析師：AI泡沫言之過早 台積電將主導2026半導體投資

（中央社記者吳家豪台北16日電）前外資分析師陳慧明、程正樺今天表示，在人工智慧（AI）伺服器需求與電動車市場的推動下，2026年全球半導體產業營收將成長26%；目前AI供應鏈仍處於上升週期，AI雖有泡沫疑慮，但距離破裂還有一段時間，台積電仍會強勢主導2026年半導體產業投資。

首席國際顧問公司今天舉行「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會，由香港聚芯資本管理合夥人陳慧明、對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺、知識力科技執行長曲建仲等全球半導體投資專家分享看法。

陳慧明指出，2026年將是半導體與AI「超級循環」年，由供應鏈短缺、資金洪潮、技術突破所帶動的3力共振，將牽動半導體與AI產業大洗牌，成為全球半導體與AI平台加速擴張關鍵轉折點。

陳慧明推估，在AI伺服器需求與電動車市場的雙重推動下，2026年全球半導體產業年度營收成長率將達到26%，其中，記憶體因供給緊縮與高頻寬記憶體（HBM）高速成長而具爆發力，HBM在動態隨機存取記憶體（DRAM）中的占比快速提升，有望推動SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）2026年迎來40%至60%營收成長，成為本輪循環的最大受益者。

在晶圓代工領域，陳慧明認為，台積電持續以先進製程N3、N2與CoWoS先進封裝產能鞏固領先地位，隨著全球雲端服務商（CSP）持續提高資本支出，2026年CSP資本支出預估仍將維持34%高成長，為繪圖處理器（GPU）、AI特殊應用晶片（ASIC）與先進封裝提供長期支撐。

程正樺指出，AI賽局已進入下半場，大模型在Gemini 3一鳴驚人之後，競爭態勢會否從巨頭爭霸轉成一統天下，將是未來關注重點。

程正樺強調，供應鏈都期待軍備競賽繼續，勝負已定後超額投資狀況將遏制，目前AI供應鏈仍處於上升週期，雖有泡沫疑慮，但距離破裂還有一段時間。

在硬體方面，程正樺認為，與先前輝達（NVIDIA）一枝獨秀的狀況不同，科技巨頭們客製化晶片日益成熟，在投資供應鏈上的選擇也會更加複雜。可以確定的是，不論是哪家巨頭的晶片都會交給台積電代工，因此台積電仍會強勢主導2026年半導體產業投資，且看好AI外溢，記憶體、矽晶圓、高階積層陶瓷電容（MLCC）與非AI族群也有受惠空間。（編輯：林家嫻）1141216