分析張文隨機攻擊4大疑點 吳崑玉支持提升見警率：但「這件事」根本亂搞

北捷爆發隨機攻擊案，鐵路警察配長槍巡邏。警方提供



通緝犯張文昨在台北車站、中山站隨機攻擊，造成至少3人死亡，張男也墜樓身亡，行政院長卓榮泰要求警政署加強戒備，對此，政治評論員吳崑玉認為在在室內空間提高見警率是對的，但是「帶長槍（T-65）根本是亂搞」，5.56軍用子彈穿透力太強，且容易跳彈造成無謂傷亡，應學香港機場特警使用MP-5衝鋒槍跟手槍。

張文隨機攻擊案爆發經過一個晚上，吳崑玉表示，還是無法理解張男的動機與犯案邏輯。首先，一般而言煙霧彈主要功能是敵軍無法瞄準，瞄不到就打不到。所以煙霧彈的使用時機，通常是在通過開闊地前丟出來，使敵軍機槍或狙擊手找不到目標射擊，然後隊員快速通過危險區域。但北捷與中山站路口，既沒狙擊手，也沒警察，看不懂他丟煙霧彈的目的？

廣告 廣告

煙霧彈次要功能是作為信號標示使用。例如告訴直升機降落點，或以紅色煙霧彈作為全軍攻擊發起訊號，但這次是孤狼犯案，沒有人跟隨，發啥信號？如果要製造密集人群踩踏事件，最低需求是催淚瓦斯。當年工運團體到立法院青島門抗議一例一休還是啥的，就丟過煙霧彈，差點撿起來丟回去。難聞歸難聞，但還不致於造成恐慌踩踏。

吳崑玉也提到，如果要製造混亂，張男箱子裡的十幾二十瓶汽油彈，殺傷力與破壞力可能更驚人。張男有點火丟一瓶汽油彈出去，用的點火工具還是露營級的點火槍，但似乎丟出去後既沒炸開也沒燒起來？玻璃瓶汽油彈需要高度與投擲力道砸破瓶子才能燃燒，張男那種低手投垃圾筒丟法，根本不會碎也不會燒。

而且，燃燒需要有易燃目標，才能擴大燃燒面積與時間。如往箱子裡丟，或去燒整排機車，或燒手扶梯，或車廂，那將造成極大傷亡與恐慌，但張男沒這麼做。

吳崑玉指出，這次主要傷亡均來自刀械刺穿傷，刺胸或割頸，這個很難防。但若比對鄭捷殺人案，密閉空間比較好處理，因為無處可跑，但張文是在大街犯案，衝進百貨公司亂砍，非常奇怪。

至於有人認為可能是恐攻，吳崑玉則表示，恐攻通常有目標，有訴求，有留下聲明或遺書，表明控訴目標與訴求，但此人沒有。如是想自殘，自己跳下去就一了百了，為何要在人群聚集地製造恐慌與混亂？又隨機砍死那麼多無辜路人陪葬？

吳崑玉認為，張文的行為比較像是一個精神失常的人想要鬧事發洩，不太像啥第五縱隊專業製造恐慌。不過真相有待警方後續調查，多猜測或指責無用，上升為政治議題更是混蛋。

另外，吳崑玉也認同，警方在室內公共空間提高見警率是對的，但帶長槍（T-65）根本是亂搞。5.56軍用子彈穿透力太強，還會跳彈，造成無謂傷亡，香港機場特警帶MP-5衝鋒槍與手槍才是對的。

他提到，過去還在黨團時，便與警政署溝通了很多年，巡警應廣泛配備「非致命性武器」，電擊槍、辣椒槍之類的，起碼有5-10公尺射程，不是辣椒水或防狼噴霧那種只能噴1-3米的東西。

面對持刀歹徒，有所謂「7米法則」，警察至少離他7米用槍，才能取得安全距離，否則自己可能也會被刺傷。這是因為人體移動速度，最快可以達到每秒8米，受過訓練的人可以做到，但一秒鐘時間，要人從拔槍到開保險再到瞄準射擊，是有點困難的。尤其在狹窄空間內，警察的主要任務是「制伏」歹徒，使其喪失行動能力，不是擊斃。所以需要的是使人喪失行動力的工具，不是軍用槍械。

最後，吳崑玉也奉勸政治人物們不要亂槍打鳥，仇視生存遊戲玩家與軍品店家，「你不知道你惹到的是群什麼人」。

更多太報報導

張文隨機砍人4死11傷 卓榮泰要求注意警力平均率

曝張文襲擊前3日即場勘「預謀隨機攻擊」 警政署長：支援各地警力保護週末18場活動

張文隨機砍人案 賴清德拋3指示：強化快速部隊往反恐訓練