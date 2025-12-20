分析張文！專家：表演型人格 疑想傳達訊息給家人

張文在台北車站燃燒汽油彈，到捷運中山站外砍人，造成4死11傷。（圖／TVBS）

台北車站與中山站連續隨機傷人事件的主嫌張文，其特殊的犯罪行為引發各界關注。國立中正大學犯罪防治系教授戴伸峰分析指出，張文可能具有「表演型人格」，從其丟擲煙霧彈的動作到持刀攻擊商場的行為，都展現出想吸引注意力的特質。專家更推測，張文可能原本還計畫第三個犯案現場，且其與家人長期斷聯的狀況，可能是犯罪心理形成的關鍵因素之一。

張文在台北車站燃燒汽油彈，到捷運中山站外砍人，造成4死11傷。（圖／TVBS）

台北車站丟擲煙霧彈，以及中山站外持刀衝入商場造成4死11傷的嫌犯張文，其人格特質和行為模式成為各界討論焦點。國立中正大學犯罪防治系教授戴伸峰接受採訪時表示，張文較可能呈現「表演型」或「顯示型」的犯罪樣態，其行為目的是為了引起他人注意。

廣告 廣告

戴伸峰從心理學角度分析，張文在南京西路丟煙霧彈的手勢，左右前後揮動的方式，顯示他試圖塑造自己為場域中的主要表演者。更值得注意的是，張文還有一些未使用的工具，戴伸峰認為這可能意味著他原本計畫還有第三個犯案現場。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰觀察，張文可能是「表演型人格」。（圖／TVBS）

根據張文親屬提供的資訊，他們與張文已分別斷聯2年至5年之久。戴伸峰解釋，與親屬的關係在某種程度上能將人與社會連結，防止過多的社會衝突或犯罪行為。當這種社會連結被剝離或功能弱化後，個人可能會產生「反正我做了你們也不會關心我」的想法。戴伸峰推測，張文的行為可能是想向家人傳達某種訊息。

事件發生後，不少民眾擔心會出現模仿效應。對此，戴伸峰表示，可能會出現片段式的模仿，如在人多的地方大吼大叫引起注意，或揮舞具攻擊性的物品造成恐嚇以獲取關注。但他認為，要完全模仿如此縝密的犯罪行為，機率並不高。

戴伸峰提醒，若有民眾因目睹事件或看到相關畫面而感到壓力，應尋求專業心理輔導單位的協助，勇敢求助。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

張文墜樓是畏罪或躲警要逃? 頂樓卸全身裝備

無差別攻擊「撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一樣

