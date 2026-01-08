分析意外瞬間 前空軍副司令曝F-16V失事前「最恐怖關卡」

空軍一架F-16戰機6日晚間執行夜航任務時不幸失事，外界高度關注飛行員辛柏毅的最後狀況。根據軍方公布目前掌握的通聯紀錄，飛官曾回報跳傘，但搜救單位至今仍未接獲求救信標訊號，是否成功彈射逃生仍有待釐清。對此，前空軍副司令張延廷7日分析，從飛行過程研判，飛官在事故前恐已歷經多重生死關卡。

張延廷7日在中天節目《頭條開講》中表示，事發當時戰機在約4000呎高度於雲中與編隊長機失散，照規定應立即依SOP處置，否則恐有空中相撞風險；而辛柏毅隨後回報模組化任務電腦（MMC）故障，代表機上高度、航向與姿態等飛行數據皆不再可靠，飛行員幾乎只能憑自身判斷操作。他研判，在夜間、能見度極差的情況下，若又發生空間迷向、儀表可能失效，等同完全失去參考依據，戰機極可能因此進入俯衝狀態。

張延廷指出，從通聯內容來看，飛官在關鍵時刻仍持續回報，顯示意識相當清楚，甚至知道要執行跳傘，但戰機高速俯衝時彈射，下降率因慣性極大，飛行員彈射後恐直接向下砸入海面，即便未彈射成功，也難逃撞海命運。他直言，這屬於典型的戰機機械故障悲劇。

此外，即使假設飛官成功落海，張延廷也指出，目前海水溫度偏低，人一旦落水，短短數十分鐘內便會出現失溫反應，一小時左右即可能因失能而無法自救，當體溫降至25度以下便會陷入昏迷，生存條件極為嚴苛，也讓此次搜救行動充滿不確定性。

