分析手勢破解密碼！張文關鍵殺人計畫書曝光

[Newtalk新聞] 27歲殺人犯張文去年12月19日在台北車站、中山商圈隨機砍人，隨後跳樓自殺，釀成4死11傷慘劇，台北地檢署今日指出，張文於去(2025)年11月17日前往台北車站內場勘，透過監視器畫面解析張文當時手勢進而破解密碼，從平板中發現張文的「殺人計畫書」。

檢方為破解張文筆電、平板密碼，調閱監視器發現張文曾在去年11月17日前往台北車站進行場勘，期間曾拿出平板使用，透過分析張文手勢，進而破解其平板密碼，發現張文計畫十分縝密，還製作台北車站3D地圖，並在各個點位標記該放煙霧彈還是汽油彈，顯然經過相當長時間的策劃、思考。

並於張文殺人計畫書發現，張文僅規劃到闖入誠品南西店，隨後未再有後續計畫，顯見張文的計畫到此為止，並與最終墜樓實情相符，研判也是計畫的一環，認定張文並非逃脫意外，而是自殺身亡。

另外檢方發現張文從2024年6月到2025年12月間，對關鍵字「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」有大量搜尋，還查詢日本、美國、瑞典及澳洲等國發生的隨機槍擊或殺人事件，且在2024年1月間建立「投擲式燃燒瓶」文件檔，開始長期規劃犯罪。

張文甚至在2025年9月1日創建「Dead」資料夾，存放有關「越南屠夫」分屍兇殺案的照片，並且上網瀏覽「面對持刀攻擊有多致命」、「金屬劍兵器技擊」、「格鬥劍技」等影片。檢調透過存取權限與編輯記錄，發現並沒有其他人分享共用的情形，可見完全由張文自行長期籌備策劃犯案。

