分析政院「不副署」僵局可能拖到2028！李忠憲籲行政體系上調資安治理：面對藍白「靠夭」回應這句就好

府院定調對藍白財劃法「不副署」，藍白也無倒閣態勢，成大教授李忠憲今（15）日分析，這樣的僵局可能一路持續到2026、甚至2028；他建議，除了政治宣傳、被動因應，以及等待2026、2028的選舉之外，行政體系還能將資安治理「往上調」，因為資安已經是國安的一環，而面對藍白「靠夭」只需回應「既然你們說政府無能，那為什麼不倒閣？」

李忠憲今日在臉書發文表示，行政院決定不副署，藍白也選擇不倒閣，這樣的僵局，很可能會一路持續到 2026，甚至拖到 2028，「這不是意外，而是彼此都算計過的結果。」

李忠憲指出，行政權選擇冷處理，是因為社會已經充分感受到立法院的失序；而藍白不倒閣，則是因為他們並不想真正承擔重新接受選民檢驗的風險。在這樣的局勢下，把「不副署、不公布、不執行」視為一種政策調節手段，未必是消極，而是一種避免制度進一步受損的止血方式，「真正的問題是：除了政治宣傳、被動因應，以及等待 2026、2028 的選舉之外，行政體系還能不能主動做點什麼？」

「我的答案是：可以」，李忠憲強調，而且關鍵不在政治，而在國家安全，特別是資訊安全。資訊安全不是技術問題，而是治理層級的問題；過去他曾擔任行政院資訊安全稽核委員，在實務上也曾面對是否能對立法院進行資安稽核的疑問，但依法並不可行。這段經驗讓他一直有一個很現實的感受，當資安治理的最高層級只停留在行政院，本身就偏低。

李忠憲並說，也因此，很多人會直覺地問，既然資訊安全這麼重要，行政院能不能依《資通安全管理法》去稽核立法院？答案其實很清楚「不能」，這不是行政怠惰，而是憲政分立與國會自治的界線。行政權不能進入立法權內部做稽核，否則反而構成擴權，傷害民主制度本身。

李忠憲說，但不能「直接稽核立法院」，並不代表國家在資訊安全上只能束手無策。真正的資安風險，從來不只在「組織內部」；在數位治理與資安實務上，一個最基本卻常被忽略的觀念是：「風險管理不只發生在組織內部，而是發生在系統交界處」。

李忠憲說明，立法院不是一座孤島。它與行政體系之間，存在大量的資料交換、系統介接與外包技術管道，而這些交界，本來就屬於行政體系依法必須負責的資安範圍。依《資通安全管理法》以及政府採購相關規範，凡是承包中央機關資訊系統的廠商，都必須依契約配合政府的資安管理、查核或第三方驗證。這不是在稽核立法院，而是在防止國安風險藏身於外包體系之中。

李忠憲並說，同樣地，行政院也完全有責任確保，由行政部門提供給立法院的資料、系統與管道，本身都已納入風險評估與資安控管。這是保護國家資料，不是干預國會運作。

「下一步該做的，是把資安治理『往上調』」，李忠憲表示，這些做法都只能算是止血，真正需要被認真面對的，是一個結構性問題：「資訊安全的治理層級，是否該正式上調到總統府？」這是許多資安學者一直強調的事情，下次修法的時候或組織再造，希望能夠好好考慮。

李忠憲說，當資訊戰、滲透與認知作戰已經成為國安常態，把資安只當成行政技術問題，本身就是風險，「資訊安全不是哪個部會的業務，而是國家安全的一部分」。

李忠憲並酸說，面對藍白的靠夭，其實只需要一句話，接下來，藍白一定還會繼續靠夭、繼續表演、繼續製造混亂。面對這些聲音，其實不需要長篇大論，只要回一句話就好：「既然你們說政府無能，那為什麼不倒閣？」因為真正不敢面對選民檢驗的人，從來不是行政院。

（圖片來源：李忠憲臉書、行政院）

