分析新北市長最新民調 郭正亮直言：蘇巧慧實力真的不強

2026大選新北市長選戰備受關注，根據最新民調顯示，若藍白整合由台北市副市長李四川出戰，支持度達47%，大幅領先民進黨立委蘇巧慧的32%，差距達15個百分點。前立委郭正亮分析直言，蘇巧慧的實力真的不強，若藍白成功整合，李四川必定勝出。

蘇巧慧代表民進黨參選新北市長選舉。（圖／民進黨YT）

郭正亮上中天節目《綠也掀桌》中指出，民進黨在新北市的市長候選人人選中，從來沒有人考慮過蘇巧慧。他指出，在蔡英文時代，民進黨屬意的是前立委羅致政，但羅致政自己出事；蘇系內部考慮的是立委吳秉叡、張宏陸，也不是蘇巧慧。到了賴清德時代，大家原本還在想民進黨前秘書長林右昌，同樣沒有想到蘇巧慧，沒有人認為蘇巧慧會當選。

針對蘇巧慧的競選實力，郭正亮進一步分析，蘇巧慧之所以能出線，是因為蘇系有前行政院長蘇貞昌的威望，吳秉叡、張宏陸不敢表態參選。他認為，論群眾造勢能力和募款能力，吳秉叡、張宏陸都超過蘇巧慧。

台北市副市長李四川民調大幅領先蘇巧慧。（資料圖／中天新聞）

郭正亮指出，蘇巧慧通常都是做文藝、教育、社會福利類型的議題，但要當市長，建設、經濟、治安等面向的能力就相當重要。他舉例，張宏陸當過板橋市長，吳秉叡是法官出身，相較之下蘇巧慧在這些領域的經驗較為不足。李珮瑄也提問，若蘇巧慧這次輸了，下次還會是蘇巧慧嗎？新北仍看不到民進黨有顯著的接班人選。

該民調由《TVBS民意調查中心》於1月6日至16日進行調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點以內。

