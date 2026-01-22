分析新北市長最新民調 郭正亮：這人真的不強

根據《TVBS民調中心》20日公布的新北市長選戰最新民調顯示，如果藍白整合，台北市副市長李四川支持度47%大贏民進黨立委蘇巧慧的32%，雙方差距15個百分點。針對該民調20歲到29歲族群，李四川落後蘇巧慧；前立委郭正亮認為，如果藍白整合成功，李四川必贏，因蘇巧慧真的不強。

主持人李珮瑄21日在中天《綠也掀桌》節目中表示， 該民調20歲到29歲族群裡面，有41%支持蘇巧慧，34%支持李四川，這是李四川唯一落後的年齡區段。

郭正亮認為，如果藍白成功整合，李四川立刻會超過蘇巧慧。蘇巧慧真的不強，民進黨在新北市的市長候選人，從來沒有人考慮過蘇巧慧。在蔡英文時代，是前立委羅致政，結果自己出事；蘇系裡面，考慮的是立委吳秉叡、張宏陸，也不是蘇巧慧。到了賴清德時代，本來大家還在想民進黨前秘書長林右昌，也沒有想到蘇巧慧，沒有人認為蘇巧慧會當選。

李珮瑄表示，蘇巧慧若這次輸了，下次還會是蘇巧慧嗎？新北還是看不到有顯著接班人選。郭正亮指出，因為蘇系有前行政院長蘇貞昌的威望在那邊，吳秉叡、張宏陸敢說他們要選嗎？論群眾造勢的能力和募款能力，吳秉叡、張宏陸都超過蘇巧慧。蘇巧慧通常都是做文藝、教育、社會福利類型，可是要當市長，建設、經濟、治安等這些力量就蠻重要的，比如張宏陸當過板橋市長，吳秉叡是法官出身。

該民調是《TVBS民意調查中心》於1月6日至16日調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

