分析民進黨2026突破點！前立委憂藍白合硬傷「2、3個縣市恐遭翻轉」

​面對即將到來的2026大選，國民黨、民眾黨的藍白合之勢已見雛型，前立委陳學聖指出，受到國民黨主席選舉延後影響，藍營整體布局已經慢了一步，建議國民黨在2026選舉「大方一點」，這樣才能給白營足夠的信賴感，換取2028合作的談話深度，陳學聖警告，藍白不能再在合作細節上吵個沒完，「吵著吵著時間就過去了」。

陳學聖在《中午來開匯》節目中坦言，面對摩拳擦掌的民進黨候選人，國民黨別說要跟民眾黨合作、連自己人都無法整合，主要是因為國民黨2022大勝、到目前無法維持這麼好，其次則是因為大部分縣市首長都是兩任期滿，藍白雙方仍無法推舉最強人選。

「這就可以吵很久，吵著吵著時間就過去了」，陳學聖提醒，如果藍白協調不出合作方法，繼續這樣「不明情況」，包含宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市在內的二線城市可能「一不小心就掉了2、3個」；陳學聖也坦言，可能就是因為當初國民黨主席選舉時程後推，才影響到布局2026的計畫。

至於藍綠在地方版圖的攻防關鍵，陳學聖認為，藍、綠各有一個突破點；陳學聖解釋，對藍營來說，高雄市是翻轉士氣的關鍵戰區，新北市則是民進黨的一大焦點。「事實上黨的主席都是勝選者」，陳學聖補充，若新北、高雄都維持原本的藍綠執政，那就是回到其他縣市觀察。

