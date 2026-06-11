分析沈伯洋勝選機會！綠營新人：台北市逐漸脫離深藍鐵板

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政治中心／劉宇鈞報導

2026台北市長選舉，民進黨的沈伯洋將對上力拚連任的國民黨蔣萬安。綠營松信區議員參選人郭凡10日分析，沈伯洋被提名後，其個人特質加上超乎外界想像的市政嫻熟度，強化了民進黨年底選情的信心，且台北市正逐漸脫離「深藍鐵板」的稱號，所以沈最後當選市長的機會大。

綠營北市選情 郭凡：樂觀看待

郭凡以「國際政經局勢鉅變 沈伯洋當選台北市機會大」為題發文表示，有媒體日前公布台北市長的民調，蔣萬安雖領先沈伯洋，但是從沈被提名後，表現出超乎外界想像的市政嫻熟度，更是強化了他對於民進黨年底台北市長選情的信心。

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郭凡提到，台北市因歷史文化關係，長久以來都是民進黨認為的艱困選區，倘若以經濟表現的角度來看選民投票的行為，並以這幾年台灣經濟發展的優良表現，加上台灣對中的經貿依存度逐漸降低的情況下，今年底民進黨在北市的選情可更樂觀看待。

郭凡：北市逐漸脫離「深藍鐵板」

郭凡指出，今年第一季，台灣對中投資的金額更來到歷史新低，僅佔台灣整體對外投資比重的0.74%（2億4400.4萬美元），更重要的是，台商赴中投資佔整體對外投資比重，從2010年的83.8%狂降到2025年的僅3.8%，2025可說是台灣貿易「脫中入美」趨勢明朗化的一年。

郭凡強調，今年第一季的經濟成長率來到13.6％，創39年來新高，加上總統賴清德在台北市超過五成的民意滿意度，而沈伯洋的個人特質和對市政的願景與了解，都讓台北市正逐漸往脫離「深藍鐵板」這個稱號的路上前進。

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