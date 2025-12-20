分析澳洲恐攻挺身而出的英雄 專家：行動危險、具備某些特質、有更強同理心
澳洲雪梨邦迪海灘14日發生恐怖攻擊，印度裔父子檔兩人持槍攻擊參加猶太教光明節活動的民眾，15人死亡、數十人受傷。一對夫婦及兩名男子先後嘗試制止兇手，其中三人喪命。專家指出，這種行為相當危險；不過有些人確實具備某些特質，或受過訓練，讓他們在面對危險時英勇挺身而出。
澳洲邦迪海灘案 4名勇者挺身而出、3人喪命
印度裔的沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）在邦迪海灘持槍下車準備行凶時，69歲的鮑里斯古曼（Boris Gurman）衝向沙吉德，一度成功奪下槍枝，妻子索菲亞（Sofia Gurman）也立刻趕上；但沙吉德隨即從車內取出另一把槍，近距離槍殺古曼夫婦，兩人是這起恐攻最早的犧牲者之一。
43歲男子阿美德（Ahmed Al Ahmed）從沙吉德背後接近，在沙吉德打完一輪子彈的空隙奪槍，但之後被在一段距離外、一座橋上的納維德開槍擊中左臂重傷，送醫後撿回一命。
62歲男子莫里森（Reuven Morrison）在沙吉德被阿美德奪槍時，朝他投擲磚塊，但同樣被納維德開槍殺害。
學者：英雄行為其實不常見、也很危險
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些記錄4人挺身而出瞬間的影片已傳遍全球，可能讓人誤以為這類英雄行為相當常見。
但美國內布拉斯加大學林肯分校政治學者、著有《解開英雄主義》（Untangling Heroism）一書的柯恩（Ari Kohen）指出，這樣的印象其實並不正確。
他表示，通常在他人陷入危險時，附近的人多半會成為旁觀者，「大多數人不會這麼做，這很冒險，也很危險。」
不過，從旁觀者轉變為英雄、朝危險奔去的人，可能具有某些共同特質，或者身處某種迫使他們挺身而出的狀況。甚至有可能透過培訓，使人們能夠做到這一點。
英雄常這麼說「我只是做了應該做的事」
邦迪海灘恐攻案中，很少有倖存者或罹難者家屬詳細說明是什麼促使他們挺身而出，但那些發聲的人重複的話語，與那些因挺身而出而置身險境的人的話語頗為相似。
「英雄想像計畫」（Heroic Imagination Project）執行董事蘭登（Matt Langdon）表示：「這和我們從世界各地的英雄那裡聽到的回答如出一轍，『我只是做了我應該做的，或者任何人都會做的事』，我們都知道這不是真的，但幾乎每一名英雄行動者都會這麼說。」
該計畫旨在透過對英雄主義的研究和培訓，「顛覆被動的思維模式」。
蘭登指出：「他們是被迫這麼做的。當下他們沒有其他選擇。」
著名案例：1964年紐約命案與翻案文章
深植人心、用來解釋為何人們不會挺身幫助他人的案例，是1964年一起惡名昭彰的命案。28歲的珍諾維斯（Kitty Genovese）在紐約住處外遭刺殺身亡。當時普遍認為，有數十人本可出手相助，卻沒有行動。
據報導，目擊者的冷漠態度使這起事件引起更多關注，並引發改革，促成911報案系統和鄰里守望計畫的建立。
珍諾維斯案也成為「旁觀者效應」（bystander effect）理論的起點。社會心理學家認為，當現場人數愈多，每個人愈容易降低自身行動責任，因為他們都假設會有其他人出手。
不過，許多案件細節後來被推翻。研究顯示，珍諾維斯實際上遭刺2次，第一次行兇後，有人從窗戶大聲呼喊，一度嚇退歹徒，鄰居也報了警。而且事件發生在深夜，部分目擊者表示不確定自己看到的是什麼，未必清楚她正身處危險。
旁觀者效應本身並未被完全否定，但專家認為情況更加微妙：大群體的反應速度可能會慢一些，但有些人能夠在真正的緊急情況下挺身而出，即使這違背他們的本能。
用腦科學解釋挺身而出英雄的行為
加州理工學院哲學教授夸茲（Steven Quartz）利用神經科學來解釋大腦的價值體系，他指出，英雄之所以罕見，部分原因在於行動需要大腦中多重因素同時到位。
歸根究柢，人類對自我保護（self-preservation）有著壓倒性的渴望。夸茲說，面對「致命混亂」時，尤其當情況看似失控時，人們通常會出現僵住或逃離的預設反應。
他解釋，若有人要嘗試拯救溺水兒童，或掉落地鐵軌道上的人，大腦必須具備幾個關鍵要素，才能克服對危險的典型反應：
一、意識到事件正在發生，並對受影響者產生同理心，即「高度以他人為中心的顯著性」（同情加認同）。
二、他們感覺自己所做的事情會有所幫助，夸茲稱之為「行動可能會成功的瞬間感覺」。
三、迅速下定決心，將大腦從「僵住或逃離」的預設迴避模式，轉為行動。
一旦具備這些條件，人們就能迅速從自我保護轉向行動。
專家：關鍵在於同理心
夸茲指出，回應這些複雜情境線索，並不需要從事「英雄型」職業，很大程度上需要的是同理心。他估計，約10%的人天生具有較高的同理反應，能促發勇敢行動，但他不認為這是成為英雄的必要條件。
夸茲說：「我們知道人們在預設狀態下感受到的同理心程度差異很大，但也知道這會隨著我們對他人的認同程度而改變。」
通常，同理心較強的人會保護與自己關係密切者，例如朋友、家人，甚至是他們能產生認同的人。夸茲說，這種認同有時只是同為某支足球隊的球迷。
表面上看來，邦迪海灘案的這些人似乎沒有太多共通點。蘭登說：「新聞裡聽到的澳洲口音其實不多。」
古曼夫婦是烏克蘭移民，阿美德是敘利亞穆斯林移民，莫里森是逃離蘇聯的猶太人。但邦迪海灘向來以不同社群能安全共聚的場所聞名。
蘭登表示：「這點可能也影響了事件的發展。來自世界各地的人聚在一起，原本正享受美好時光。」
歷史也有跡可循
柯恩也舉出其他歷史案例，說明人們如何為不同背景者冒險。舉例來說，儘管大多數人未在大屠殺期間保護猶太人，但法國一整個村莊勒尚邦蘇利尼翁（Le Chambon-Sur-Lignon）曾齊心救助數以千計的猶太難民，居民在住家藏匿他們，提供偽造證件，並引導猶太人逃往中立的瑞士。
柯恩指出，這座村莊主要是基督徒，但他們之所以能產生同理，部分原因在於他們是曾遭天主教當局迫害數百年的胡格諾派（Huguenot）。
他說：「他們有過宗教迫害的親身經驗，所以當第一批猶太難民敲響教堂大門時，立刻產生個人的認同。村莊的人對受苦者的同理心更為廣泛，因為他們對那些遭受特殊苦難的人感同身受。」
如何培養同理心？
蘭登表示，一些挺身對抗槍手的邦迪案旁觀者也提到，他們對眼前所見感到憤怒。其他災難中對英雄的研究也有類似發現。
蘭登說：「當我們看到某件事與自身世界觀產生強烈衝突時，就會被驅使採取行動。我認為在邦迪海灘看到那樣的長槍，完全超出這個國家可接受的範圍，所以他們立刻採取行動。」
柯恩認為，社群媒體對英雄的關注或許與實際英雄人數不成比例，但看到這些故事可能會催生更多英雄。他說：「救援雖然危險，但一般人也能做到，這樣的觀念正開始進入大眾意識。」
研究顯示，擁有英雄榜樣或範例，是促使人們採取英雄行動的重要基石。知道他人會挺身而出，能促使人們思考，自己在相同情境下會怎麼做。即使是觀看講述普通英雄或虛構英雄（例如《星際大戰》中的角色）的電影或閱讀相關書籍，也可能產生影響。
柯恩說：「跨越文化差異培養同理心當然困難得多，但有很多低成本的方法可以做到這一點，包括閱讀文學作品；透過這些作品，你可以進入他人的內心世界，了解他們做出選擇的原因。這是培養同理心的好方法。」
如何做好應對危險的準備？學習CPR、AED也很有幫助
英雄行為也可能源自準備。阿美德曾是敘利亞警察，但柯恩表示，人們不必進警校也能為英雄行動做好準備。
他說：「有些事情可以立刻教會人們，例如學習心肺復甦術（CPR）、接受使用自動體外心臟去顫器（AED）的訓練、參加止血訓練。當人們具備這些工具時，顯然更有可能在需要時成為施援者。」
柯恩希望，邦迪海灘事件帶來的最大啟示之一，是平凡人做出非凡之舉的日常英雄主義，其實人人都有可能做到。
他說：「這些人跟我們一樣。有時候，人們只是身處可怕的情境，然後採取行動。這對我們所有人而言，都是可能的。」
更多太報報導
12月了還有熊襲！日宮城縣男子陳屍樹林、附近野豬陷阱抓到一頭熊
Meta前首席AI科學家楊立昆證實自立門戶 但執行長不是他
宏都拉斯總統大選結果難產 美國務院對2選務官員祭簽證限制
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 319
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 51
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 70
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 458
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 39
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 524
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 752
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 71
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 19
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 52
細思極恐！張文砍人後包包掩口鼻偽裝路人逃走 網驚「超會演」
即時中心／林韋慈報導昨（19）日台北市發生駭人的隨機砍人事件。27歲張文自今（2025）年1月起在台北市中正區租屋，疑似縝密規畫犯案，於案發當日先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀，再前往台北車站放置煙霧彈並持刀攻擊保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機砍傷路人，整起事件共造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡。事件曝光後，有網友於今日發布一段短片，指出張文疑似5點23分在北捷砍人、放置煙霧彈後，5點29分被民眾拍下偽裝成一般路人混入人群中離開捷運站。民視 ・ 4 小時前 ・ 21