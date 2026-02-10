分析稱「境外勢力」助力高市歷史性大勝 中日台關係將何去何從？

日本股市對高市早苗的勝選表現積極。 [Getty Images]

日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日眾議院提前選舉中創下歷史性的勝利。執政的自民黨單獨斬獲316席，已超過465席總數的三分之二（310席），加上執政盟友維新會36席，執政聯盟共獲得352席。

高市上任僅110天後的政治賭注以壓倒性優勢獲勝，投票率55.68%，提前投票創歷史新高。《紐約時報》報導稱，日本首位女首相以減稅、財政刺激、對中國強硬及移民管控贏得認可，為保守議程掃清障礙。還有報導稱，這標誌日本保守勢力全面回歸主流，二戰後首見單一政黨獨立達成此成就。

高市勝選後，日經指數創歷史新高，被稱為「高市交易」延續。

東京國際基督教大學教授奈吉（Stephen Nagy）向BBC中文指出，高市早苗勝選原因之一，是「境外勢力」習近平與特朗普（Donald Trump，川普）的「助力效應」。

他分析，自去年11月8日在國會被問及台灣問題後，中國發動龐大認知戰與經濟脅迫，反而給了高市展現自己堅定立場的機會：在中國強硬行為面前展現韌性與力量，激發日本民眾的愛國情懷，並轉化為對自己的強力支持。

奈吉認為，另一方面，特朗普非傳統、交易導向的外交風格，在前任石破茂政府時期被視為不確定因素的來源，讓日本人感到不安；相較之下，高市顯得更從容自如地應對「特朗普因素」，也為她在日本選民中贏得更多支持。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）資深研究員羅梅小百合（Sayuri Romei）博士則向BBC解釋，高市大膽提前舉行閃電選舉的賭注，獲得了決定性的勝利，其壓倒性勝利的規模連自民黨內部都感到驚訝。

她分析，儘管高市在日本政壇耕耘多年，早已不是新面孔卻成功點燃了年輕選民的熱情，許多人顯然被她那果斷有力、充滿戲劇張力卻又真摯誠懇的領導風格深深吸引。「她所獲得的壓倒性支持，也清晰反映了日本社會對國家安全認知的一次重大轉變。」

高市早苗在勝選後表示，將與大阪小黨維新會聯合執政，優先實現食品消費稅歸零等承諾。

但許多分析稱，這次大勝鞏固「高市獨強」時代，但中日關係緊張以及日本財政赤字與通貨膨脹等結構挑戰仍然嚴峻。換言之，雖然這個全球第五大經濟體給了第一位女首相史無前例的勝利，但對外她會如何迎接種種挑戰，特別是區域間與中國及台灣的關係仍存在諸多可能。

BBC中文訪問日本專家，結合高市勝選的內外因素分析自民黨大勝的重點策略：高市為何大勝？中日如何繼續交鋒？四月高市即將訪美，屆時將會如何鞏固日美同盟？台灣問題是包袱還是資產？內部嚴峻的通膨及低薪問題會否糾纏她？

https://twitter.com/takaichi_sanae/status/2020828346536661218

高市勝選後收到了美國總統特朗普的公開祝賀，她也在X上用雙語回應。

看點一：高市歷史性勝利背後的諸多信號

[Getty Images]

高市早苗壓倒性勝利，讓自民黨的眾議院席位從選前的198席暴增至史無前例的316席，有評論認為這反映出保守價值觀全面重返主流——選民高度認同其強硬國防、積極財政、傳統家庭價值及「日本人優先」移民管控等諸多執政理念。據日本官方統計，居留日本外國人數創新高，達395萬人占總人口3.2%。

有台灣媒體指出，高市大勝是安倍以來右傾趨勢最強勁確認，年輕世代支持高市的果決與活力。也有分析稱，選民厭倦無力，轉擁保守強國路線，亦即「強化國家安全、經濟自立與社會傳統，擺脫戰後和平主義束縛」。

分析高市勝利原因，政治學者、香港中文大學堀內徹博士（Toru Horiuchi）向BBC中文分析稱，高市成功將自身的超高人氣轉化為對自民黨的強力支持，而她的受歡迎程度來自多重因素，包含堅定的領導風格、出色的溝通與外交手腕、敢於正面抵禦來自中國的壓力、決心對抗通脹、振興日本經濟，以及讓日本再次偉大的強烈意志等。

「這些訊息很可能深深打動了許多日本選民，他們相信高市擁有實現承諾的能力與決心，能為日本整體及民眾生活帶來實質改善。」

美國智庫哈德遜研究所非常任研究員長尾賢博士則向BBC中文說，高市的新形象和直言不諱的性格受到歡迎。「看起來安倍首相又回來了，年輕一代像支持安倍一樣強烈支持她。」

此外他認為，高市此次選舉沒有對手，反對黨特別是中道改革聯盟等對手實力薄弱。

許多專家指出，從外部看，國際局勢的變化深刻影響了選舉結果。長尾賢認為，本次選舉不僅自民黨大勝，其他日本右翼政黨也維持或擴大席次。相對地，包括中道改革聯盟在內的政治左翼席次從172席大減至49席，右翼陣營明顯佔據優勢。長尾賢認為這種趨勢並非首次出現，主因之一在於特朗普強勢回歸白宮讓日本選民普遍認為只有右翼領袖才能與特朗普有效對話。

選舉前夕特朗普公開表態支持高市，強化了這一形象。

奈吉及長尾賢向BBC強調，中國因素包含經濟及認知戰的施壓反而成為高市早苗的助力。兩位專家認為，北京加大對日壓力，似乎引發日本民眾沮喪及不滿。「這股情緒最終轉化為對高市及其強硬路線的支持，成為選舉中的關鍵推力。」長尾賢說。

雖然高市大勝，但日本國內仍有人對其保守主義的立場有所質疑。日本知名影星小泉今日子在自民黨大勝後隨即在推特發文表示反對修憲，反對戰爭及性別歧視。另一位在東京的上班族拓未也向BBC中文解釋，這次的選舉結果讓自己非常失望，並對日本的未來感到憂心。他說，「結果表示在這個國家裡左派（自由主義者）已經幾乎沒有影響力了。我覺得這個情況太危險了。關於同性婚姻，反戰，保護人權等等的事情都被忽略了。」

看點二：高市2.0如何和中國相處？

日本首相高市早苗（左）於2025年10月31日在韓國與中國國家主席習近平會面。不久後，高市評論台灣議題，引發北京持續制裁。 [Kyodo via Reuters]

如果說，這次日本大選前中國對高市的強烈批判，激發日本選民將票投給了自民黨，那麼一向採取對華強硬立場的高市早苗日後如何持續與中國相處？

許多分析指出，高市大勝後中日關係立即回暖的機率不高。堀內徹稱，憑藉日本人對高市政策壓倒性的支持，預計東京將在台灣問題上繼續對中國採取毫不妥協的立場，這意味著短期內中日雙方緊張局勢很可能持續升溫。

「她如今能更自信地推進自己的政策理念，包括大幅增加防衛支出、有效威懾並制衡中國、強化經濟安全等；然而，我認為她同時也會對中國保持謹慎態度，試圖推動互利戰略關係的進一步發展。日本一方面在威懾與平衡中國，另一方面也希望促進與中國穩定且務實的關係。」他強調。

奈吉認為，將高市早苗描繪成意圖復興日本軍國主義的麻煩製造者，這種敘事在中國大陸以外幾乎毫無市場。北京需要設法從自己「爬得過高的樹上優雅下台，並在國內政治體系中保全面子，這無疑是一項艱鉅的挑戰。」

他又稱，高市2.0現在明白必須「協助安全下樹」，也就是中日雙方將各自向對方靠近卻各懷不同動機：「北京無法承受持續將東京推向美國懷抱的代價，尤其在自身經濟持續低迷之際；日本則仍需仰賴中國市場來維繫繁榮。」

長尾賢舉例稱，安倍晉三擔任日本首相時，中國也不喜歡他，但雙方並沒有發生重大衝突，看起來像是「冷和平」（Cold Peace）的模式。但他也同意，由於台灣問題，日中這種「冷和平」有可能一步步演變成「冷戰」。

2025年12月15日，日本東京的抗議者手持標語聚集在首相官邸前，要求首相高市早苗撤回此前有關台灣的言論。 [Getty Images]

過往對高市內閣就台灣及靖國神社問題有著激烈不滿的北京，如何回應高市2.0的到來引發關注。高市並未收回「台灣有事就是日本有事」的言論，中國外交部則多次警告「重蹈軍國主義覆轍」。

選舉大勝當晚，高市表示，對於參拜靖國神社，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境。

高市勝選後，中國外交部發言人林劍以嚴厲的措辭強調高市屢次涉台言論是「危險挑釁」，再次要求其撤回。林劍稱，日本該走和平發展道路而非重蹈軍國主義覆轍。「極右翼若誤判形勢、恣意妄為，必遭日本人民抵制與國際迎頭痛擊。」

堀內徹向BBC強調，北京在台灣問題上不可能妥協，但只要高市內閣不撤回涉台言論，中國就可能會繼續對日本施加壓力。

但堀內徹也強調，從選舉結果看來，未來幾年，中國將不得不面對一位在日本國內非常受歡迎的首相。「這可能促使中國根據自身利益的計算來軟化對日本的態度。」

「我相信，對中國來說，長期以來更重要的戰略優先事項是與美國的戰略競爭，而它的長期策略則是一方面對抗美日同盟，另一方面在美國和日本之間製造裂痕，拉近日本與中國的關係，以減弱對中國的戰略壓力並追求其經濟利益。」

羅梅小百合則將美國因素置入日中關係分析，認為這將持續深深影響高市2.0的中國政策。

羅梅向BBC解釋，儘管特朗普和高市似乎相處融洽，但東京始終對美國總統在未經日本事先諮詢的情況下與北京達成若干協議感到緊張。因此，高市下個月與特朗普的會面——可能在特朗普訪華之前——是美日兩國討論對華政策如何更緊密對接的重要機會。

羅梅特別強調，值得注意的是高市的支持率在她發表涉台評論之後仍然保持穩定的高位，儘管高市沒收回這些言論，但預計高市可能在短期內會更加謹慎，避免對具體的台灣應急情況進行詳細討論。

中國大陸是日本最大訪客來源

2025年1至9月旅客統計初步數字反映之狀況

「亞洲與大洋洲主要國家」包括泰國、澳洲、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、印度、中東各國；「美洲」包括加拿大、墨西哥；「歐洲」包括英國、法國、德國、意大利、西班牙、北歐五國、俄羅斯

資料來源：日本國家旅遊局（JNTO）

不過，中國國際問題研究院亞太所研究員項昊宇接受官媒《環球時報》採訪時強調，這次選戰對日本未來政策走向的影響將是根本性的，日本政壇格局或重回「一強多弱」格局。他分析稱，在領土海洋爭端或經濟安全問題上，高市政府可能採取更具挑釁性的舉動，但迫於北京預計推出的「強大反制措施」，高市政策也會受到日本國內外的多方面牽制，有可能為了現實利益，擺出對話姿態，「謀求緩和中日關係緊張局面，對於這種兩面性，中方需要保持警惕」。

奈吉教授則強調，除非發生像311東日本大震災那樣嚴重的自然災害，或更嚴重的黑天鵝事件，否則中日兩國短期內很難突然恢復正常溝通管道。他告訴BBC中文，在沒有此類重大意外的情況下，可以預期雙方只會在數年後逐步重建務實的工作關係，「但在此之前，緊張與冷對抗的狀態仍將持續。」

對此，高市早苗在昨日（9日）晚間記者會上強調將以此次選舉結果為民意授權，未來也會以國家利益為核心，「冷靜且務實地因應對中關係。」

日經225指數在選舉後首次短暫突破57,000點。 [AFP via Getty Images]

看點三：台灣有事論持續?

如果高市延續「台灣有事就是日本有事」論調，視台海安全同樣為日本安全關鍵，那麼高市2.0是否會藉著大勝持續鞏固鷹派視野，強調印太和平需強化日美同盟與台灣合作，同樣引發高度關注。

台灣官媒中央社報導，高市勝選後，包含賴清德、前總統蔡英文及現任副總統蕭美琴都致電慶賀，台灣在野黨國民黨也發表聲明盼深化與東京的合作。

台灣的日本專家謝文生則在個人專欄發表分析，選前台積電董事長魏哲家飛往東京跟高市見面，並高調宣佈台積電熊本廠擴大3奈米晶片製程的消息，是對當時自民黨選情的一大強心劑。不過，台灣在野黨國民黨主席鄭麗文則表示，現在的情況是「日本有事、台灣有事」，但不管如何，台灣只能先把自己顧好、讓台海無事，不要有任何擦槍走火或軍事衝突。

不過，台灣智庫國策院副院長、中山大學日本研究中心教授郭育仁向台媒稱，過往日本對台往來充斥許多不合理的規則，譬如台灣部長級官員到東京禁止與日本同級官員交流。他希望高市如今有強大民意做後盾，應該可以通過日本版的「台灣保證旅行法」或多著墨日本版「台灣關係法」。郭育仁還稱，高市政策中推動9兆日圓的該國史上最高防衛預算中，近1/3用在日本西南諸島與沖繩，擺明是預防或因應「台灣有事」，郭教授認為這應該容易獲得國會通過。

台積電董事長魏哲家（左）在日本選舉前夕在日本首相官邸與高市早苗會面，並宣布台積電在熊本廠將擴大量產三奈米晶片，引發科技界矚目。 [Getty Image s]

看點四：修憲與經濟

[Anadolu via Getty Images]

高市的執政聯盟在眾議院已擁有絕對優勢，能強勢推動修憲動議。外界分析，高市選後可能表明將「挑戰修憲」，並努力營造盡早舉行國民公投的環境，重點可能包括將自衛隊寫入憲法第九條、強化防衛能力等。

然而，修憲仍面臨重大障礙：參議院自民黨與維新會合計僅約120席，遠未達三分之二（166席），需爭取其他政黨支持，或等到2028年參議院改選後才有機會突破。公投階段更需過半數民意支持，目前日本民眾對第九條修改仍存分歧與慎重態度。

但羅梅強調，戰後和平主義與憲法第九條對日本嬰兒潮世代影響深刻，但近年來日本民眾的國家意識已顯著演進，對來自周邊的戰略挑戰的警覺與憂慮日益加深。

有分析稱，高市大勝雖讓修憲在眾議院無阻，但參議院門檻與公投民意仍是關鍵變數。修憲成功需數年累積共識，否則可能引發國內外強烈反彈。堀內徹也強調，日本民眾對高市寄予極高期待，但若她最終無法兌現承諾，可能引發強烈的反彈，對她個人以及自民黨都會造成嚴重衝擊。

目前對高市來講更棘手的是日本的多項經濟痛點，包含通貨膨脹及實質薪資停滯、低薪等問題，這些都困擾著對高市有許多期待的年輕選民。美聯社報導稱，「早苗經濟學」難兼顧通膨控制與工資成長，人口老化與勞動力短缺讓結構改革艱難。

無論如何，高市早苗歷史性大勝，為日本注入保守動能，開啟日本是否修憲、以及她強調的國防強化與經濟轉型政策成功與否的政治工程。但面對中國強烈反制、通膨低薪、參議院障礙與地緣風險，高市能否轉化勝利為長期政績，攸關這位日本第一女首相的歷史定位以及日本的未來。