分析綠營台北市長人選 周玉蔻點名「他」：不會贏也帶不出全國選戰動能

▲ 圖／取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各政黨積極布局2026選戰，目前民進黨在北市長人選方面，除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名外，前副總統陳建仁、立委沈伯洋、王世堅等人都成為被熱議的對象，不過，資深媒體人周玉蔻今(17)日就分析，民進黨的北市長候選提名，除了戰略、戰術外，黨的信仰、思維，與社會對話的靈魂戰力更重要，認為陳建仁出戰選台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能。

周玉蔻發文表示，民進黨台北市長候選人的提名，戰略、戰術外，黨的信仰、思維，與社會對話的靈魂戰力更為重要，「恕我直言，陳建仁前副總統、前行政院長是優秀政治人物，但是他選2026台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能」，認為主要是民進黨說不出什麼論述目標的所以然，世代交替4個字變0，就釘死在討論平台上了，整個台北市選戰很可能凍結在一位好好先生和無能萬安的無可奈何死棋上，「當然，我猜陳副是絕對不可能答應參選的。」

至於王世堅，周玉蔻表示，拋開她個人對王的厭惡感和摩鐵事件及問政一無成績的記錄，純就提名王參選台北市長的訴求分析，民進黨如果真的提名他出戰北市，無異向全黨、全世界宣告，背骨、投機份子、不老實問政，無中心思想的風格行徑，代表著民進黨的最新政黨信仰，更赤裸裸公開宣布，王世堅的所謂流量後面由特殊勢力操控的局面，民進黨提名小組和黨中央跪地拜服中，下次總統大選候選人提名，也以「流量」為準，所以猜中央不會笨到提名王世堅擔當台北市長的選戰大任。

那麼民進黨究竟會提名誰？周玉蔻認為，低調台北，吳怡農出線；高調宜蘭、基隆、新北、嘉義市，也是一種集中戰法。打的順手，民進黨2026保住高、南、屏、澎、嘉義縣外，還能更下城池、大勝；問題是堂堂執政黨能夠棄守首都嗎？這就回到沈伯洋了。

周玉蔻表示，提名沈伯洋參選台北巿長是一種姿態、氣勢與決心，但要配套，民進黨中央要先替會被打成台獨、引戰者的沈伯洋解套；沈伯洋和他的支持者也要有吸引中間選民的論說。配套，在於整體人事配置；論說，要拋棄個人情緒；細節，將來有機會再交代。

