分析綠營明年選情！黃暐瀚揭「不只守還能攻」：5藍營縣市有望翻轉

針對明（2026）年縣市長大選，民進黨已積極展開布局；雖然日前於「全國立委大罷免」一戰中失利，但總統賴清德及綠營的支持率，開始不斷攀升，顯示民進黨下次大選還是很有希望扳回一城。資深媒體人黃暐瀚今（10）日更評論道，其實從綠營推出首波縣市長參選人，就已經看得出來「2026民進黨不只守，還想攻」；並且，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，就是綠營明顯存在翻轉機會、現由藍營執政的5縣市。

黃暐瀚說明，民進黨方面也有「軟肋」，目前由綠營執政的幾個縣市，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，通通都是國民黨的進攻重點；他認為，只要任何一個地區被攻下，都可能影響賴清德的聲勢。但另一方面，民進黨也不只能守，還可以攻，黃暐瀚說，現由國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，綠營也都有翻轉機會。

宜蘭方面，黃暐瀚說明，藍白目前3人角逐、人選尚未底定；反觀綠營，過去在宜蘭長期執政（陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢）、這次又派出形象清新的律師林國漳出戰（信賴之友會理事長），推斷賴清德一定會將重兵放在宜蘭。

至於21萬人口的台東，黃暐瀚則表示，這是一個原住民佔據7萬多人、高達36.8%人口的地方；過去20多年，台東縣長都是由藍營當選，但排除原住民之後的立委選擇，則是劉櫂豪、賴坤成贏了3次半。因此他推斷，只要綠營足夠團結、再加上增添原住民選票，綠委陳瑩或許有機會拿下台東縣長；陳瑩身為老縣長陳建年的女兒、具有卑南族血統，明顯要搶原民選票。

至於準備競選嘉義市的綠委王美惠，黃暐瀚則介紹，她在地方暱稱「機車立委」，時常騎乘機車穿梭嘉義市大街小巷；4連霸的地方議員資歷、加上兩屆國會立委歷練、又敢抓豬腸，讓地方對她的戰力讚譽有佳。

黃暐瀚續指，新竹縣的參選人鄭朝方，父親是老縣長鄭永金；以前拿過金鐘獎、入圍金曲獎，來自深藍家庭，目前擔任竹北市長。最近一次的民調顯示，鄭朝方贏過國民黨兩位立委徐欣瑩、林思銘；因此黃暐瀚判斷，同時擁有藍綠兩種背景的鄭朝方，無疑是2026新竹縣長的熱門人選。

最後則是彰化縣，黃暐瀚說，民進黨將推出誰來選，目前還不確定；但他表示，彰化有個很奇怪的「1、2」慣例：一屆民進黨、兩屆國民黨，以此輪替，已經長達36年。所以他說，按照慣例，明年可能又換回綠營執政，結果如何，拭目以待。





