分析綠營2026台北市長可能三人選..周玉蔻評陳健仁「世代交替0分」、王世堅「代表背骨、投機」！肯定沈伯洋「展現高度氣勢與決心」：要有配套、切割台獨、引戰

各黨派正積極布局2026地方選戰，民進黨將派誰出戰，拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，成一大焦點，繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農明確表態爭取提名後，包括行政院長卓榮泰、民進黨立委王世堅、沈伯洋、前副總統陳建仁等人，皆遭點名參戰。對此，資深媒體人周玉蔻今（17日）直言，陳建仁是優秀政治人物，「但是他選2026台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能」。

周玉蔻今日於臉書以「民進黨台北巿長可能候選人拙見解析」為題發文指出，陳建仁是世代交替零分，一場無可奈何的選戰；王世堅背骨、投機、被操縱的流量代表黨中央最新信仰；沈伯洋則展現民進黨的高度、氣勢與決心，要有配套、切割台獨、引戰。

周玉蔻表示，民進黨台北市長候選人的提名，戰略、戰術外，黨的信仰、思維，與社會對話的靈魂戰力更為重要。她說，「恕我直言，陳建仁前副總統、前行政院長是優秀政治人物，但是他選2026台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能」。

周玉蔻說明，主要是民進黨說不出什麼論述目標的所以然，世代交替4個字變0，就釘死在討論平台上了，「整個台北市選戰很可能凍結在一位好好先生和無能萬安的無可奈何死棋上」。她續指，「當然，我猜，陳副是絕對不可能答應參選的」。

至於王世堅，周玉蔻表示，拋開她個人對王世堅的厭惡感和摩鐵事件、問政一無成績的記錄，「純就提名他參選台北市長的訴求分析，民進黨如果真的提名他出戰台北市，無異向全黨全世界宣告，背骨、投機份子、不老實問政、無中心思想的風格行徑，代表著民進黨的最新政黨信仰」。

不僅如此，周玉蔻指出，這更赤裸裸公開宣布，王世堅的所謂流量後面由特殊勢力操控的局面，民進黨提名小組和黨中央跪地拜服中，下次總統大選候選人提名，也以「流量」為準，「哈哈！中共應該更笑哈哈！」因此，周玉蔻猜測，「民進黨中央不會笨到提名王世堅擔當台北市長選戰大任」。

有關綠營要提名誰，周玉蔻表示，低調台北，吳怡農出線，高調宜蘭、基隆、新北、嘉義市，也是一種集中戰法，「打的順手，民進黨2026保住高、南、屏、澎、嘉義縣外，還能更下城池、大勝」。不過，周玉蔻提問，「問題是，堂堂執政黨能夠棄守首都嗎？」

周玉蔻點出，「這就回到沈伯洋了」。她說，提名沈伯洋參選台北巿長是一種姿態、氣勢與決心，但要配套，「民進黨中央要先替會被打成台獨、引戰者的沈伯洋解套；沈伯洋和他的支持者也要有吸引中間選民的論說」、「配套，在於整體人事配置；論說，要拋棄個人情緒。細節，將來有機會再交代」。

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

