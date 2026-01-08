分析落點搜救！ F-16戰機失聯最新飄移軌跡圖曝光

花蓮縣 / 綜合報導

搜救飛官行動進入關鍵時刻！軍方最新模擬的漂移軌跡圖顯示，受到當前海流與風向影響，飛官的落點，目前被鎖定在花蓮外海的特定熱點區域。

搜救單位指出，這份軌跡圖結合了失聯瞬間的座標與最新的氣象數據，幫助團隊在廣大的海域中，篩選出最高機率的範圍。雖然海面風浪依然不小，但海軍與海巡艦艇已經全面集結，要針對該區域進行地毯式搜索。

