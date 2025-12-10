分析藍營5縣市「有望翻轉變綠地」 黃暐瀚：民進黨2026不只守還想攻

民進黨布局2026縣市長選舉，陸續拍板各縣市長參選人，媒體人黃暐瀚今天（9日）分析，「2026民進黨不只守，還想攻」，瞄準藍營執政的5縣市，試圖搶攻宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，他也逐一評點綠營推出的人選，認為明顯存在翻轉機會，有望「藍天變綠地」。

黃暐瀚先前提出「三都、五綠」是民進黨的「軟肋」，分別是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，也是國民黨進攻的重點，直言任何一個綠營執政縣市明年被攻下，黨主席賴清德都有下台的風險；而民進黨聚焦宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，試圖搶占藍版圖。

黃暐瀚分析目前民進黨「搶藍」推出的人選，宜蘭派出形象清新的律師林國漳出戰，加上綠營過去在宜蘭長期執政，藍白人選又尚未底定，認為賴清德會重兵著力此處；台東則由卑南族小公主陳瑩爭取原住民選票，且陳瑩是老縣長陳建年的女兒，只要綠營團結，加上原住民選票，極有可能贏回台東縣。

嘉義市方面，地方暱稱「機車立委」的王美惠，常常騎著機車在嘉義市大街小巷來回穿梭，四連霸的地方議員資歷，加上兩屆國會立委歷練，被地方人士評價「很強」；新竹縣的鄭朝方來自深藍家庭，拿過金鐘獎、入圍金曲獎，同時擁有藍綠背景，日前被問到參選意願，現職是竹北市長的他表示市政優先。

黃暐瀚表示，雖然民進黨尚未拍板彰化縣參選人，但彰化有「1、2」慣例，執政通常是一屆民進黨、兩屆國民黨，以此輪替，已經長達36年，依照慣例，明年輪換綠營執政，是否會按照歷史軌跡進行，有待觀察。

