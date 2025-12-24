分析賴心思 蔡正元贊成藍白支援游盈隆：讓綠營去封殺

行政院22日提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，由於其在大罷免期間多對綠營有所抨擊，相關消息亦引發關注。對此，前立委蔡正元認為，游盈隆是屬於沒有特定利益在批評的人，他也相信立法院會通過。蔡也指，重點是游盈隆必須「守得住」，不要進入綠色的染缸裡就變了色。

有關游盈隆被提名為中選會主委，而其曾在大罷免期間對綠營多有批評，包括罵綠委柯建銘和沈伯洋民進黨之恥、應辭立委等，亦有酸聯電創辦人曹興誠不如自己大一政治學的學生等，當時曹興誠也反嗆游盈隆是「民進黨的叛徒」，批評他假中立、抱國民黨大腿。

對此，蔡正元在政論節目《新庶民大頭家》中表示，自己贊成藍白兩黨都支援游盈隆，就讓綠營去封殺，這樣不是很好玩嗎？蔡正元也進一步說明，「過了讓他們投反對票，看他們有誰要投贊成票。」

蔡正元也表示，雖然游出身綠營，但現在也不是民進黨黨員，再加上游在大罷免立場，也會批評這個國民黨跟民眾黨，認為游也是就民調結果去談事件，因為某些政策表現不好，所以民調下跌等，並沒有就政治亂講話亂批評人，這可以接受，沒有什麼不對。

「他有沒有那種特定利益的惡意，這很重要」，蔡正元強調，雖然游講話很難聽、很惡意，但游是屬於那種沒有特定利益在批評的，也並沒有為了什麼好處。蔡正元也說，雖然游在大罷免表現中「逆龍鱗」，所以總統賴清德突然間表現的非常寬大，「大概找其他人都不會過，找一個還可以溝通的游盈隆」，蔡也相信，游在立法院會通過。

蔡正元也感嘆，重點是游盈隆必須「守得住」，他看到很多綠營的人，原本都是中立的學者、講話有模有樣，「進入那個綠色的染缸裡面，每一個出來都變小綠人大綠人，講話都沒章法。」直言自己也有點擔心游會不會變這樣。

