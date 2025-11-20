分析鄭黃會陣仗「虛實一眼便知」！詹凌瑀指民眾黨在黃國昌帶領下「2026會選得比2022還糟」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19日）舉行「鄭黃會」。對此，資深媒體人詹凌瑀指出，鄭黃會真是會了一場寂寞，兩人除了講講場面話、罵罵民進黨，實質的有意義有建設性的內容幾乎等於零，「至少我看不出來藍白要怎麼合」。
針對昨日鄭黃會，詹凌瑀指出，黃國昌連準備禮物都完全不用心，沒有先測試過，連燈的按鈕在哪裡、怎麼開都不曉得，「實實在在的關燈手」。她續指，就連介紹禮品時，黃國昌那個口氣也像在念悼文。
詹凌瑀表示，相較於黃國昌，鄭麗文顯得落落大方、自信滿滿，「主客之間的氣場一眼便知」。詹凌瑀嘲諷，黃國昌就是那個迫切想求鄭麗文的人，因為他手上沒多少籌碼，「除了2月即將成為陽春黨主席並且可能官司纏身之外，真要看民調（求假民調不算），相信全國沒有一處的民調是白大於藍」。她直言，特別是過了濁水溪，「黃國昌向來看不起的中南部『鄉下地方』，是要拿什麼跟組織綿密的國民黨比？」
不僅如此，詹凌瑀也提到，鄭黃會兩黨主席帶出場的人馬，「砍攢」也是高下立判，完全不是同一個檔次。詹凌瑀指出，「國民黨伴隨出席的是國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副秘書長李哲華這樣的組織老手，外加立院老狐狸、立委傅崐萁，以及法學常識也不輸黃國昌的立委吳宗憲」。
詹凌瑀質疑，「至於民眾黨一同出席的人，有哪個是上得了台面的呢？」她諷刺，「可別跟我說戰狼小姐姐、民眾黨立院黨團主任陳智菡，她那種人除了靠一張嘴秋等著遞補立委之外，沒有什麼實質功能可言」。
最後，詹凌瑀總結，「簡單說，今天的陣仗一字排開，虛實一眼便知，我甚至認為，2026的民眾黨在黃國昌的帶領下，選得會比2022還糟」。她指出，黃國昌除了一直罵罵罵之外，沒有別招，比前民眾黨主席柯文哲還要弱上不知道幾倍，「黃國昌還是回家吃軟飯最適合他」、「雞腸鳥肚黃國昌」。
（圖片來源：詹凌瑀臉書、民視新聞）
