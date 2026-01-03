分析高市早苗現象 李逸洋大讚：成功非偶然

▲日本第一位女首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 駐日代表李逸洋今（3）日在臉書分享對於日本首相高市早苗的分析，形容她在互動中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象真切感受到被尊重。這份細膩與溫暖並非表象，而是高市長期待人處事的真實寫照，認為她的成功並非偶然。

李逸洋指出，高市昨晚與美國總統川普進行約20分鐘電話會談，就今年春季訪美行程展開協調，雙方也針對日前中國對台軍事演習交換意見。這次通話由日方主動提出，時值日本年假，高市仍親自處理國政要務，展現政治領導人即使在重要假期也不鬆懈的工作態度。

李逸洋表示，高市自去年10月21日就任以來，內閣民調支持率始終維持在7成左右，尤其是在她公開指出「台灣有事」可能構成「日本存亡危機事態」後，中國方面接連透過經濟、政治、外交、軍事與輿論等多重手段，試圖分化日本社會、削弱高市的領導權威，結果都撼動不了。

李逸洋說，高市在日本社會掀起的「魅力旋風」也備受矚目。她的舉手投足、穿著、鞋款、公事包，乃至文具用品，皆成為媒體與網紅追逐焦點，相關報導與貼文瀏覽量累計已達破億人次，在日本政治史上前所未見。

李逸洋分析，高市的成功具有幾項特點。首先，她在日本政治人物中屬少數具備「非典型特質」者。年輕時玩重機，曾於搖滾樂團擔任鼓手、主唱，使年輕世代感受到親近感，18至29歲族群對她的支持率高達92%。在日本長期投票率偏低的情況下，僅有4到5成，這股年輕支持力量如果轉化為選票，將對日本選舉產生深遠影響。

第二，日本女性力量逐漸崛起。去年7月參議院選舉前，國會兩院女性議員比例僅19%，參院選舉結果，女性當選者比例已提升至32%。高市成為日本憲政史上首位女性首相，將更帶動日本各界女力抬頭。尤其是去年10月自民黨總裁選舉前，媒體披露她在繁忙公務之餘，仍親自照料中風、行動不便的丈夫，展露日本女性堅毅溫柔的特質，深深觸動日本社會。

第三是高市的認真用心。她在當選自民黨總裁後即向黨員表示，「盼全員像馬車馬（拉馬車的馬，比喻專心致志）一樣工作，我本人也放棄工作生活平衡，將工作、工作、工作、工作、工作」。去年11月13日於參議院答詢時，她坦言目前每日睡眠僅約2小時，最長不超過4小時。為準備國會質詢，她於凌晨3時起身研讀資料，幕僚團隊隨時待命討論答辯內容，她的用心正是日本人勤奮拼鬥精神的代表。

他表示，相似的用心準備精神，也曾體現在已故前首相安倍晉三身上。安倍昭惠夫人曾於紀念影片中說明，一台老舊的小型錄音機陪伴安倍數十年，用於反覆練習演講內容。無論是訪美國會演說或日本國會等重要演講或致詞，安倍都是充分準備，錄好內容後，在家裡、在新幹線上，一次又一次對著錄音機聽取、演練又再修改，有時一場重要演講要進行幾十次這樣的重複準備。

李逸洋表示，「安倍首相、高市首相成功的背後，是用心的付出和努力的準備。」他並分享親身接觸高市的經驗，稱高市去年4月底訪台拜會總統賴清德，發表堅定挺台言論造成旋風。事實上，在高市訪台前數月，李逸洋曾拜會時任眾議員的高市，她當時親自請託駐日代表處協助協調在台灣的行程。

李逸洋指出，「這事表面上是在幫高市議員，其實是她在幫代表處」，她請託代表處安排，展現重視台日交流、並希望由代表處作為單一窗口進行妥善安排的用心考量。

李逸洋表示，高市的貼心溫暖，讓人心存感激。當時高市在溝通過程中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象感受到被重視，無形中也對她心存敬重。綜合觀察，高市的成功並非偶然，也不僅止於網路所說她善於經營社群媒體這麼簡單。

