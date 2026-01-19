分析高雄市長選戰藍綠對決 柯志恩：爭取中間選民成勝負關鍵
2026年高雄市長選舉預計於11月底登場，藍綠對決態勢逐漸明朗，民進黨方面將由立委賴瑞隆出戰，國民黨則推出立委柯志恩應戰。柯志恩今（19）日表示，高雄選舉除了藍綠基本盤各自歸隊外，誰能在政策上爭取中間選民的最大認同，將成為決定勝負的關鍵。
高雄長期被視為民進黨鐵票倉，在綠大於藍的選民結構下，除非出現如8年前立法院長韓國瑜掀起「韓流」般的選舉效應，否則藍營挑戰向來不易。不過，近期民調變化為選情增添看點，根據《ETtoday民調雲》最新公布的調查結果，國民黨立委柯志恩支持度為44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點；在不支持任何政黨的中間選民部分，柯志恩支持度為37.5%，亦高於賴瑞隆的23.2%。
對此，柯志恩表示尊重民調結果，也坦言看到中間選民的支持度感到欣慰。她指出，高雄市長選舉就是在撇去藍綠各自歸隊外，誰能夠贏得中間選民在政策上最大的認同，即是決勝的關鍵。
她強調，民調僅作為參考指標，但也反映高雄市民關切的重要市政議題，未來將據此持續完善政策內容。柯志恩表示，「民調我們尊重、參考，選戰節奏仍會按照既定步伐前進，擬定最合適的策略」。
此次調查的時間為在2026年1月14日至16日 進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。
