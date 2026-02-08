分析／中國拒加入核武協議 專家曝背後一情況：恐讓「核威懾」完全失效

中國在甘肅玉門疑似設有大量的核武發射井。翻攝 FAS 官網



美俄核武協議《新戰略武器裁減條約》（New START）2月5日失效，美國總統川普已拒絕延長一年的提議，並要求中國應加入新約，但北京隨後拒絕。專家認為，中國不願參加的原因，一種是實力很強怕被看光，另一種是實力太弱怕被看穿，往後對美國展示的「核威懾」將完全失效。

軍事專家吳明杰6日在節目《年代向錢看》中表示，川普認為過去New START是很糟糕的協議，已準備制訂新的核武條約，同時要求納入中國，不過中國外交部隨即表示不參加，並難得說實話，聲稱中國的核武跟美俄的核武「不在同一個級別」。

吳明杰說，中國說法可能只是藉口，因為他們仍想繼續發展核武，但也可能有「難言之隱」，是真的無法加入。依New START，美俄一年可派人到對方核武基地檢查多達18次，包括登上核潛艦、赴基地看發射器、任何核武車輛都須先通報對方等，可想而知，中國領導人習近平一定不會同意這種規定。

吳明杰說，一種情況是，即使中國核武能力強大，一旦開放正式檢查，就會被美方看光，核武機密完全曝光。

而且「不在同一個級別」，也可能指的是實力不如美俄。對比先前許多火箭軍軍頭遭到清洗，外界看到的新疆或甘肅一百多個類似核武發射井，很可能進入後全是空的，並沒有核彈，那麼中國對美國展示的「核威懾」就會完全失效。

吳明杰表示，中國選擇不加入核武協議，會令美國擴大核武，反而讓自己面臨更強大的威脅。

