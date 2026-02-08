分析／中國3核武專家落馬！軍工高官幾乎團滅 專家曝疑慮：先進武器通通有問題？

中國14屆全國人大常委會第20次會議4日在北京召開。翻攝中國全國人民代表大會官網



中國14屆全國人大常委會4日舉行，3名國防工業高層主管周新民、羅琦及劉倉理遭到除名，名單卻不見日前落馬的軍方高層張又俠、劉振立，專家解讀，這可能是人大故意不處理張又俠，藉此對中國領導人習近平大清洗所做的抵制表態。

國策研究院顧問董立文6日在節目《年代向錢看》中指出，遭除名的3人都是中國最頂尖的核武專家，其中，周新民原任中航工業集團董事長，去年7月突然提前下台；中國工程物理研究院前院長劉昌理，從事爆炸衝擊波的研究；羅琦是核動力專家，日前張又俠被指洩漏核武機密時，曾點名到中國核工集團總經理顧軍，羅琦是該集團的總工程師，身分敏感。

中國14屆全國人大常委會4日舉行，3名國防工業高層主管周新民（左起）、羅琦及劉倉理遭到除去職務。翻攝百度

董立文表示，外界本來以為這次人大常委會議要免去張又俠、劉振立的中國國家軍委副主席及軍委委員職務，沒想到卻是這3名科學工程師落馬，感覺雷聲大雨點小，因此外界出現猜測，這是人大對習近平整肅張又俠所做的抵制行動，故意不處理張又俠。

另外，董立文說，過去3年，中共軍工企業高官幾乎團滅，諸如中國航空發動機集團的董事長曹建國、中國衛星網絡集團董事長張冬辰、中國電子信息產業集團董事長曾毅、中國電子科技集團董事長樊友山等，皆與先進武器有關，讓人懷疑「是不是中共的先進武器通通有問題」。

再來，董立文表示，習近平過去執政14年，共有多達994名高官被整肅，前兩次的5年任期分別整肅440及228人，這個任期才做3年又2個月，已整肅326人，繼續下去，不僅人數可能超過前2個任期，3個任期加總更超過鄧小平、江澤民、胡錦濤時代的總和，也超過1927年中國解放軍建軍以來倒下的將領數字，是史上最多。

董立文指出，994人都是一方之霸，其中415人是將軍等級，底下部屬、親友眾多，「一定有很多人很想把習近平全家置於死地」，這是習近平現在最危險的地方。他越整肅越恐懼，越恐懼越整肅，掉入漩渦不可自拔。

