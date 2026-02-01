分析：以色列意在推動伊朗政權更替，並寄望於特朗普
在全球對美國在中東軍事集結的揣測聲中，以色列領導人卻異常地保持沉默。
除了本月對伊朗反政府抗議表達了一些支持言論外，以色列總理對於其超級大國盟友正與其最大的敵人對峙一事，幾乎沒有公開發表看法。他的政府同樣保持沉默。
「這顯示出內塔尼亞胡對這一時刻的重視程度，」曾在以色列國防情報部門服務25年的以色列國家安全研究所高級伊朗研究員丹尼·西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說。
「對內塔尼亞胡而言，身處這樣的局面——美國在海灣地區部署大量軍力，特朗普距離對伊朗發起攻擊如此接近——對他來說是一個絕不能錯過的黃金時刻。」
以色列訊號情報部門前副主任阿薩夫·科恩（Asaf Cohen）表示，以色列的沉默背後也具備戰略考量。
「（以色列）領導層認為這一次應該讓美國主導局勢，因為美國更強大、擁有更多能力，並且在國際上具有更高的正當性。」
內塔尼亞胡長期視伊朗為以色列主要威脅，以及中東地區動盪的最大根源。他在公開場合的沉默，並不代表他與其關鍵盟友美國之間缺乏私下討論。
本週，以色列軍事情報局局長什洛米·賓德（Shlomi Binder）在華盛頓與美國情報機構會面。根據以色列媒體報導，討論的焦點集中在伊朗境內的可能攻擊目標上。
西特里諾維奇認為，內塔尼亞胡在私下正推動美國採取以「政權更替」為目標的最大化打擊。他表示，當有報導指稱內塔尼亞胡本月稍早曾敦促特朗普收手時，那是因為他認為美國計劃中的攻擊「規模太小」。
內塔尼亞胡此前曾在去年接受福斯新聞訪問時，呼籲伊朗民眾「站出來」對抗他們的政權。
美國總統特朗普目前正考慮一系列對伊朗的可能行動。據報導，選項包括有限且象徵性的攻擊，亦包括全面推動政權更替。在公開場合，他一方面發出軍事威脅，另一方面又表示願意展開新的談判。
儘管許多美國盟友警告，嘗試推翻伊朗領導層可能為區域帶來巨大風險，但在以色列，許多人卻認為此舉可能為國家安全帶來顯著利益。
透過改變德黑蘭政權，以色列希望終結來自伊朗的彈道飛彈威脅，以及伊朗未來可能取得核武的風險。
這也將進一步削弱包括真主黨在內的伊朗在該區域內的代理人力量。據以色列阿爾瑪研究所（Alma research institute），真主黨在黎巴嫩境內仍擁有多達 25,000 枚飛彈與火箭彈。
相較之下，一些以色列議員認為，有限打擊甚至與伊朗達成新協議，都可能因維持現政權而使以色列面臨更大的安全風險。
「當你在面對完全的邪惡時，你不能採取有限手段，」反對黨「前進黨」（Yesh Atid）成員、在以色列國會國防委員會任職的摩西．特爾帕茲（Moshe Tur-Paz）表示。
「以色列應該採取更強硬立場，西方世界亦然。當我們面對像伊朗這樣最壞的敵人時，我們之間並沒有太大的分歧。我們都了解這個威脅。」
許多人指出，若爆發又一輪衝突後伊朗政權仍然完好無損，其報復所帶來的代價將很嚴重。
在去年的12天戰爭期間，以色列與美國攻擊了伊朗的核設施和彈道飛彈基地，伊朗向以色列城鎮與城市發射了數百枚彈道飛彈。其中部分成功躲過以色列引以為傲的防空系統，擊中特拉維夫的公寓大樓，造成至少28人喪生。
以色列軍方原本預期會有更多傷亡。德黑蘭如今更加敏感和脆弱，可能意味著更為激烈的報復。
分析人士指出，伊朗從那場衝突中吸取了教訓，並在戰事持續期間調整了戰術。半年後的今天，伊朗正重建其飛彈庫存。
本週，伊朗最高領袖的一名高級顧問在社群媒體上警告稱，一旦美國發動攻擊，特拉維夫將遭受「立即且史無前例」的回應。
「內塔尼亞胡擔心以色列（再次）遭受攻擊的痛苦卻無法換來政權更替。」西特里諾維奇說，「他得出的結論是，要阻止飛彈的建造，你必須推動政權更替，而這只能在美國的介入下實現。」
科恩指出，針對伊朗政權，這個極度脆弱的時刻——其軍事防禦在12天戰爭後被削弱、其區域代理人勢力受創、國內也爆發了廣泛的反政府抗議——同時也代表一次機會。
「伊朗現在處於最虛弱的時刻——這是一個可能不會再出現的機會，」科恩說，「很多人認為就是現在——機不可失。」
在特拉維夫，仍然生活在去年六月伊朗飛彈攻擊後殘骸中的居民，也開始揣測是否會爆發另一輪衝突。
「我希望（我們的領導人）不要錯失這次機會。」20出頭的年輕居民內里亞（Neria）說。
「無論是透過攻擊還是其他方式，我不知道，但我們肯定應該利用這個局勢推動政權更替。這不是我們第一次面對轟炸——雖然不愉快，但如果這能讓我們得到長期安全，那就必須承受。」
附近的一位年輕女性莎妮（Shani）表示，她的心情十分複雜。
「我知道伊朗人民——其中很多人——希望美國能夠提供協助。我只希望大家都能平安無事，」她說，「政治人物需要為人民著想。行動會帶來後果。」
以色列的民調一再顯示，大多數猶太居民支持對伊朗採取軍事行動——包括去年「12 天戰爭」之後的數據。
但推動政權更替本身也存在風險。伊朗最高領袖哈梅內伊周圍的軍事與宗教同盟並未出現明顯裂痕，國內反對派也四分五裂，若政府垮台，誰會接手掌權仍不明朗。
即使繼任者年紀較輕，但若仍屬於同一統治精英階層，也不見得會在對以色列的態度上更具彈性；而一場內戰帶來的混亂，不僅會使伊朗深陷動盪，也會牽連整個地區。
此外，多名防務圈人士指出，僅靠空襲通常難以推翻一個政權。
面對今年即將到來的選舉，以色列總理正試圖在哈馬斯攻擊事件後恢復其作為以色列「安全先生」的受損形象。促成伊朗政權更替——甚至哈梅內伊被刺殺——將會是政治上的重大勝利，但同時也伴隨風險。
「這是一場賭博，但經過了精心計算。」西特里諾維奇說。
「內塔尼亞胡根本不在乎哈梅內伊倒台後的第二天會發生什麼。他想和特朗普一起證明，他們摧毀了伊朗政權。只要他確信美國會撐到底，這就是他願意承擔的風險。而問題在於特朗普。」
美國和伊朗都表示願意重啟談判，但特朗普將會談的前提設定為：伊朗必須停止鈾濃縮、停止支持區域內的代理人勢力，以及限制其彈道飛彈——而這些都被視為伊朗政權的紅線。
以色列領導層堅決反對任何協議，該國分析人士則對協議是否可行意見分歧。
科恩認為華盛頓與德黑蘭都希望達成協議，但若短期內談不攏，美國就會採取軍事行動。
「伊朗最高領袖和特朗普其實有個共同點：他們並沒有真正的紅線。2013年談判期間，我們甚至把那些所謂的『紅線』稱為『粉紅線』（pink lines），因為它們會變。」科恩說。
「我們常把伊朗描述成邪惡勢力，但其實他們非常理性，」他補充，「我認為他們明白，要改變現狀，就必須做一些過去從未做過的事。」
「沒錯，他們確實有妥協的能力，他們不是朝鮮，但這個政權仍有自己的紅線，」西特里諾維奇反駁並警告，一旦爆發戰爭，將難以控制，「因為伊朗人會認為這是一場關乎他們生存的戰爭」。
有跡象顯示，特朗普可能正在調整談判條件，把焦點集中在伊朗核計劃上。如果美國降低門檻，使德黑蘭願意重啟談判，區域內許多國家將鬆一口氣——而許多以色列人則會緊張地屏息以待。
科恩表示，在鈾濃縮等議題上確實有可行的折衷方式，可在實踐中暫時阻止任何新活動，同時讓伊朗避免接受明文禁止。
「我們和伊朗人的根本差異在於：我們喜歡快速結果，而伊朗人有極大的耐心，」他說，「他們會說：『我們在這裡已經2000年，如果需要再等30年才擁有核武，也沒關係。』」
