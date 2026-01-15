分析：伊朗全面斷網已近一週 但「無限期」斷網可能先促成政權垮台

網路自由監測機構Netblocks.org所統計的伊朗對外網路流量，1月8日斷網後直線滑落僅剩1%。翻攝X



伊朗德黑蘭神權政府上週四（8日）對全國施加全面斷網，以掩蓋伊朗革命衛隊（IRGC）以及打手的實彈屠殺鎮壓。斷網現在已經持續將近一週，德黑蘭政權示意還可能再斷網至少一週。不過切斷網際網路的代價極為高昂，一直斷網下去，伊朗劊子手政權的經濟財政可能自己先垮掉，並且還創造出新一群反政府群體。

墨爾本大學政治學研究員兼講師，專注中東問題研究的康杜伊（Dara Conduit），在美聯社刊出的評論中寫說，斷網並非沒有代價，這已經讓伊朗瀕臨崩潰的經濟雪上加霜。而這場反政府動亂最開始的源頭就是經濟局勢極度惡化、民不聊生所致，持續斷網等於繼續加強這個可能讓政權崩解的原因。

斷網的經濟代價

她指出，伊朗從2009年爭議性的總統大選引發「綠色革命」以來，就經常性使用斷網來控制民情，避免反政府示威擴散，但是每次斷網都伴隨著高昂的經濟與政治成本。

除了封鎖即時通訊和社群網站，伊朗這種全面性的斷網，也阻斷Slack、Skype、Google Meet和Jira等企業應用程式，而這些是伊朗普通企業運作的核心。同樣，政權封鎖虛擬私人網路（VPN）和安全HTTPS連線的舉動，也會對企業支付系統、身分驗證甚至公司電子郵件造成嚴重破壞。

全球網路觀察機構Netblocks估計，斷網每天可以導致伊朗經濟損失逾3700萬美元。這表示就算德黑蘭在斷網7天後就重開網路，損失可能已超過了2.6億美元。

在2022-2023年因庫德族女性阿米尼（Mahsa Amini）未戴頭巾而在拘留所遭虐死引發的抗議中，伊朗斷網對商業經濟產生了重大衝擊。有消息稱，僅在阿米尼「頭巾革命」抗議開始的前兩週，伊朗國內的線上支付量就減少了一半。

伊朗擁有充滿活力的電子商務產業。估計有83%的網路企業利用Instagram、WhatsApp和Telegram等社交平台推動促銷。在2022-2023年動盪期間，這三大社群平台都被封鎖。後來的一份報告發現，在抗議後的17個月內，光是封鎖Instagram和週期性的網路干擾，就已導致伊朗經濟損失達16億美元。

持續斷網造成更多的反政府群體

伊朗政權數十年來效法中國，想努力構建「國內局域網」以減輕損失，但至今仍告失敗。由於政權的監控需求，以及9200萬人口的商業需求，伊朗發展出了龐大的半私營資通（ICT）部門，包括網路服務供應商、行動網路電信商和資訊技術產業。

當時在2022年抗議發生的第六週，行動電信商RighTel的執行長就曾向伊朗資訊通訊部長發出公開信，抱怨數位鎮壓正使他的業務陷入癱瘓。他指出RighTel在斷網期間配合了政權的「安全優先事項與要求」，並要求補償，否則可能被迫退出市場。其他通訊供應商在當時並未公布、後來披露的私人信函中，也表達了同樣訴求。

這些商人並非伊朗伊斯蘭政權天生的批評者，而斷網則創造出一種趨勢，逼迫親近政權的人也蒙受重大損失、感到疏離，生產了一批可能在某天加入街頭抗爭的新反對群體。

康杜伊說，這就是為什麼目前的全面斷網是極度危險的行為。雖然可以掩蓋血腥鎮壓的惡劣行徑，但這極大可能進一步激怒伊朗本已苦苦掙扎的經濟人士與商業界。

她說，在阿米尼事件當時，斷網是針對性的斷網，主要對特定城市斷網，或對預計會發生抗議的特定時段斷網。相較之下，目前伊朗是全國全面全時間的斷網。

目前伊朗對外網路連線僅有原來的1%，這些連線顯然是專供政權、官媒與其他特定政府部門使用。這表示如果這種情況持續下去，斷網造成的經濟與政治衝擊將輕易超越2022-2023年。經濟困境是讓原本都還支持德黑蘭政權的小商戶走上街頭的原因，持續的網路封鎖，可能會促使更多人走上街頭。德黑蘭政權對此風險應該心知肚明。

