分析／力拚日本回復「正常國家」！高市早苗若大勝 護台勢力再升級

2026年1月27日，日本眾議院公告提前改選，自民黨總裁、首相高市早苗偕日本維新會代表吉村洋文在東京街頭發表演說。路透社



日本首相高市早苗解散國會提前大選，專家指出，2月8日的選舉結果影響重大，若高市早苗大勝選，日本有望建立起「正常國家」，屆時自衛隊變成軍隊，在「台灣有事、日本有事」定調下，日本挾著海空軍的優勢介入，中國就難插手，也難怪中國會對此十分忌憚。

前海軍顧問郭璽昨（2/4）在節目《年代向錢看》指出，這次日本眾議院選舉中，高市領導的自民黨有機會單獨過半，加上維新會的協助，將可主導修憲，「這對日本來說意義重大」。

他指出，日本二次大戰後受到約束，只能建立自衛隊。若能修憲回復為正常國家，將可建立自己的軍隊。也因此，高市早苗在助選活動上，不斷提到「我們要找回日本的光榮」，向國民呼召「我們要成為正常國家」。

郭璽說，7、8年前，美日曾進行過一次兵推，當台灣發生戰事時，美日聯軍在短短48小時內，將中國所有海面上軍力全數擊潰，足見日本的海軍及空軍實力強大，絕對不低於中國。

郭璽指出，中國對於高市早苗動作跳腳，還稱「全世界要共同抵抗日本軍國主義的復活」，其實他們是怕，怕高市早苗「台灣有事、日本有事」的主張，一旦日本介入台海，對中國形成極大阻力，因此十分忌憚日本成為正常國家。

