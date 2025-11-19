分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗近日在國會表示，一旦「台灣有事」，有可能對日本構成「存立危機事態」，有關發言立即在中日兩國之間產生巨大波瀾。

駐日中國外交官薛劍率先發難指責，甚至揚言「斬首」，之後中國外交部加大批判力道，中國海警船也進入具有主權爭議的釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊巡航。該效應波及民間：非營利組織主辦的中日論壇延後、中國政府開始呼籲國民不要前往日本旅遊或留學、日本駐中大使館也呼籲在華日本公民注意自身安全。

台海問題正式檯面化

東京大學研究員林泉忠對DW指出，台灣問題對中國大陸而言至為敏感，這次也是中方首度就此議題向日本大動作表態。

他稱，中日過去曾有三次較大的外交衝突，「2005年當時是歷史問題（編註：包含歷史教科書爭議、參拜靖國神社爭議等），2010年跟2012年是（釣魚台）領土問題」。

對中方來講，引爆中日衝突的主要影響因素除了歷史和領土之外，第三個就是台灣問題。林泉忠認為，這次是兩國之間的台海問題首次檯面化。

日本法政大學法學部教授福田圓則向DW表示，中方這次大動作反制，目的在於「抓住日本國內圍繞高市首相發言的爭議，以牽制高市政府今後不要積極介入台灣事務」。

只是，福田也指出這次衝突有「擦槍走火」的成分。她稱，中國政府或許在高市上任後，就已經事先模擬過，也老早推演當對日本提出抗議時（包括靖國神社參拜等問題）將採取何種報復措施，都有其戰略在，但這次高市的發言以及中方的後續反應，「似乎不是事先計劃好的」。

「國際危機組織」東北亞資深分析師楊皓暐也向DW表示，高市早苗「應該有點意外」她的發言會這麼快招來中國一系列非常綿密、緊湊的反撲。

他稱，過去石破茂或岸田文雄擔任首相的時期，日本針對台灣議題的發言「通常都還是採取比較模糊的戰略，而不是像高市早苗往清晰的方向去走」。中國這次反撲的力道雖然仍在可控範圍，但將導致日本未來「即便是真的有慢慢想要往戰略清晰方向移動，都會必須要考量到很多」。

中日衝突會否升級？

過去中日曾多次爆發摩擦，引發中國大陸不小規模抗議、甚至出現反日潮。這次事件是否會惡化、再次出現反日潮？林泉忠對DW直言，他認為「應該不會」。

林泉忠分析，最終「（中國）當局會比較想要壓制（民間怒氣），因為不樂見它（抗議）爆發。爆發的話，很可能矛盾最後會轉向大陸政府。因為經濟非常不好，所以（民眾）會藉這個來發洩，這是習近平政府不願意看到的」。

「我想有一個可能的解讀，其實這一波某種意義上，也是要舒緩它（中國）國內的矛盾、經濟不好所帶來的這種（狀況），這也不排除。」

目前，日本透過外交手段持續接觸中國，派出外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往北京溝通。但林泉忠表示，最理想的溝通角色，應是常駐首相官邸的國家安全保障局局長（定位類似美國國家安全顧問），目前層級仍較低；日本遲早要「派出大人物」溝通，現在只是在觀察時機。

他指，從過去的歷史經驗來看，中日雖然這十幾年常有摩擦，但最後都會歸於平息。「即使是2012年最嚴重的情況，到了2014年11月，中日關係也恢復了交流，因為北京不可能永遠不與鄰國交往。」

林泉忠也認為，這次高市早苗的發言，過去的首相都略有提及，包括1960年代之後的《遠東條款》中，就一直存在防衛包含台灣海峽的概念。「在沖繩與西南諸島有美軍基地，這都不是白放的，目的就是監視大陸」，過去日本首相不怎麼提及是為了避免刺激中國，但這並不代表政策不存在，高市的發言只是「將其挑明」。

「北京的意圖還是給予日本一點教訓，最終還是會收斂、恢復交流。」對於未來發展，林泉忠分析，中日關係的未來，「主導權在於北京，而不在東京」，也不會由美國等第三方調解。他判斷危機將持續到雙方自行找到「下台階」的機會，最終和緩下來。

福田指出，不可諱言日本企業前往中國投資的風險會越來越高，人員交流也會出現影響。未來日本也將會持續推進增加防衛預算，但高市政府會更加小心，避免引起中國的警惕。她表示：「這次針對高市首相的發言，日本國內要求謹慎的意見也很多，因此我認為中國的行動不會因此而進一步強化日本國內鷹派的論調。」

楊皓暐也認為，為了避免讓日本經濟還有在華日企受到進一步波及，「短期來看應該日本這邊會必須要做出一些明顯的降溫動作」，但中國的做法也會讓高市早苗「陷入兩難」，如果太輕易做出明顯的讓步，可能讓她在日本國內的長期形象受到損害。

台灣政府可持續低調靜觀

在中日兩國唇槍舌戰之際，台灣總統賴清德17日表示，「中國對日本進行的複合式攻擊嚴重衝擊印太和平穩定」，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制、展現「大國風範」，莫成為區域和平穩定的「麻煩製造者」。

對於這樣的發言，林泉忠認為，台灣現在不適宜在局勢上「插一腳」，而是要採取低調的方式，以免加速局勢的惡化。

法政大學教授福田圓則表示，「中國警惕的是日本支持『台灣獨立』。如果台灣政府採取戰略性行動，應採取靜觀其變的方針，來應對這次的中日問題」。她建議，中國對日台關係將會越來越警惕，台灣政府應將重點放在深化台日雙方的務實合作，才能避免進一步刺激中國。

（DW記者李宥臻對本文有貢獻）

作者: 鄭仲嵐