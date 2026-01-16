分析/ 台美關稅降至15%！專家：傳產業壓力緩解 半導體供應鏈恐陷「赴美」拉鋸

台美關稅談判結果出爐，半導體產業是否會大舉移往美國備受關注。路透社



台美關稅談判終於拍板定案，雙方達成對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。外界憂心未來半導體持續赴美生產，恐衝擊我國優勢，台經院產經資料庫總監劉佩真今天表示，台美關稅談判結果可說是「晶片換關稅」，所幸232關稅已爭取最優惠待遇，對半導體產業是「短期利多、長期考驗」，而傳統產業則是迎來及時雨，爭取到與日韓同樣的起跑點。

台美關稅談判在美東時間1月15日結束總結會議，行政院副院長鄭麗君召開記者會說明，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台經院產經資料庫總監劉佩真。台經院提供

對於本次談判結果，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，觀察美方近期釋放的訊息，態度十分清楚，先從半導體投資換配額，再到赴美設廠，且從台灣進口的產能免稅等，都是鼓勵台灣半導體產業赴美設廠，「用晶片換關稅」，透過半導體拯救美國的傳統產業。

劉佩真表示，台積電是國內產業的重中之重，從昨日的法說會資料來看，其資本支出超乎預期，在對應到赴美投資的部分，極有可能如美方所言，將投入到5個廠之多，不見得是封裝廠，還有其他矽晶圓等加碼部分，顯示赴美投資規模持續擴大，加上有7成客戶都在美國，中長期赴美進行投資有必要性。

對於傳統產業，劉佩真說，對等關稅降至15%，可說是一場及時雨，傳產業與競爭對手國日韓的起跑點，可以降低去年以來面臨的成本壓力與獲利空間；不過，短時間獲得緩衝，但最終仍要進行產業轉型跟升級，否則15%關稅依舊是不低的成本。

由於商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。劉佩真語重心長地說，台積電從一開始的「深耕台灣、放眼全球、指標性投資美國」，到現在已演變至先進製程產能為台美共同擁有，台美雙邊形成供應鏈綁定，既然美方能諾要投資台灣五大信賴產業，政府應留意如何留住先進製程的根本，以及對美來台投資要有進度規劃，確保國內產業的利益。

