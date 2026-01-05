【分析】台股三萬點之後呢？ 投信：看台積電走多遠、佈局台積電的小夥伴

股市配圖。廖瑞祥攝



2026年元月第二周台股輕舟過萬重山，成功攻破三萬點歷史天花板！三萬點戰役仍由神山台積電衝鋒，但「拉積盤」僅由台積電和好夥伴獨秀！群益投信經理人陳沅易表示，台積電暫時沒有天花板，但因應輝達２第二季第三季可能震盪回檔，但今年是美國期中選舉年，獲利也沒有下修，第四季輝達新平台規格確定後，有望在向上。

美國總統川普發動逮捕委內瑞拉總統，再掀地緣政治風暴，受惠CES題材和台積電大漲，台股仍然勇往直前，大盤指數上漲逾900點，成功衝破三萬點大關。

群益投信經理人陳沅易指出，目前還是供給端的瓶頸，盤面仍會由台積電軍火設備和美國四 CSP廠驅動，不過，由於輝達今年第二季和第三季從GB200轉進GB300，會有產品空窗期，但今年是美國期中選舉年，政策做多，加上企業獲利沒有下修，即便有記憶體硬傷， AI 如有殺手級應用，終端需求還是會買單。

經過第二季和第三季震盪回檔後，隨著輝達第四季規格確定，台股仍有望向上表現，在類股布局，青睞台積電設備，材料，和 Google ASIC題材。

