分析「國共智庫論壇4結論」 沈伯洋喊：面對惡法不僅要看穿「更要守住」

國共兩黨智庫主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨（3）日北京登場，中國國台辦主任宋濤在致詞中重申「九二共識」與「反對台獨」的政治基礎。民進黨立委沈伯洋也歸納出4個結論，「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

「兩岸交流合作前瞻論壇」在昨天登場，宋濤稱此次論壇是落實兩黨領導人復電精神的具體行動，並對外展現強硬立場，表示打擊台獨頑固分子及其「打手幫凶」絕不手軟，對外部勢力介入更不會容忍。

沈伯洋也歸納出「兩岸交流合作前瞻論壇」的4個結論，第一，解除兩岸人員往來限制，沈伯洋指出，藍白擋他「立委赴中報備法案」800次了，也難怪自己是眼中釘。對中共來說，反滲透法是最大障礙，看來要動反滲透法了。

第二是推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈，沈伯洋提醒，就在幾天前，民眾黨刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了。

第三，是兩岸防災合作，沈伯洋提到，當年莫拉克風災，中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣，當時的故事可說是險象環生。幸好這種事在行政權手上。沈伯洋說，第四是兩岸醫療合作，看起來藍白推的離島建設條例中「統戰示範區」有復活契機了呢。

沈伯洋最後也呼籲，面對惡法，不僅要看穿，更要守住「只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

