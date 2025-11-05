分析/ 壽險整併又一樁！三商壽花落玉山金 王子為何非要愛上「睡美人」？

玉山金控董事長黃男州。李政龍攝



玉山金今天終於拍板以傳言中的每股8.2元、總金額約480億元，換股併購三商美邦人壽，早在上周消息曝光之際，三商集團股價聞訊飆漲，玉山金股價急挫，看似「新娘」風光出嫁，「新郎」卻滿臉豆花；但國內歷來壽險出售案都備受關注，「新郎」每每面臨股價壓力，卻都躍躍欲試，「伴郎」則樂敲邊鼓堆價拱豬，生怕別人搶到便宜貨。

為何壽險版圖似如魔戒，誘惑金控、銀行爭相出價，展現花千萬金仍吾往矣的企圖心，就算傷損自身股價、淨值在所不惜?

廣告 廣告

業界分析，此舉其實凸顯台灣金融業者在當前利率環境與監管變革下，積極透過併購成為追求規模擴張、業務多元化的捷徑，短期股價波動被視為陣痛，若能「短痛換長贏」，積極發揮綜效，三、五年後回看，仍將成就一盤好棋。

玉山金控 、三商人壽聯合記者會，圖為玉山金控董事長黃男州（右）與三商人壽董事長翁肇喜（左二）。李政龍攝

業界人士也分析，三商壽擁有1.5兆元資產，但疫情時投資失利摔跤，體質並不亮眼—RBC連七季低於200%、淨值比不到3%，眼見明年金管會將實施「新一代清償能力制度」（ICS）200%門檻，買下三商壽還得承諾增資350至400億元。若玉山金真買下三商壽，勢必背負沉重整頓壓力。

併購壽險業著眼現金流、資產管理規模

表面上看，這是一樁「賠本買賣」。不過，玉山金董事長黃男州卻形容三商壽是睡美人，「睡美人遇上王子需要一個吻」，期許將來王子與公主共舞邁向美好未來。從長線佈局角度觀察，玉山金的動機並不難理解，壽險事業雖資本需求高、會計規範嚴格，但同時也擁有金融業想要的穩定現金流。

壽險保費收入就是源源不絕的「現金流」，在理賠發生前運用投資，可支撐投資收益、強化整體金控資產負債結構。對以銀行為本的金控而言，銀行獲利易受景氣與利差影響，更凸顯壽險是完整版圖中不可或缺的一塊。

玉山金控、三商人壽聯合記者會，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（左四）開心握手合影。李政龍攝

尤其壽險公司通常掌握兆元級資產規模，是金控提升資產管理規模（AUM）最佳引擎。玉山併購三商後，金控可透過壽險資金可布局債券、不動產、股權等多元投資，也能強化在財富管理與投資商品設計的實力。

幫主管機關解決頭疼難題

更重要的是，三商壽體質不佳，主管機關對「強者接手弱者」樂觀其成。壽險公司牽動上千萬保戶與長期資金流向，主管機關最怕資本不足釀成連鎖風險。若玉山金能順利入主，等於為金融體系解除一顆潛在不定時炸彈，玉山金在關鍵時刻幫主管機關排憂解難，未來「政策紅利」也盡在不言中。

國內多家銀行金控積極尋求壽險標的，主要著眼長期利率逐步回升、IFRS 17落地後保險負債透明化，壽險業有機會重新轉正。黃男州今天也坦言，如果玉山有一張保險執照，預估要花十年才能達到現在三商壽的規模。換言之，只要整併後真正提升資本效率、穩住保戶信心，撐過這段資本壓力期，玉山金就能「短痛換長贏」。

更多太報報導

鴻海建置AI超級電腦中心有譜! 一年內斥420億採購算力設備 擴展雲端算力平台

AI需求帶頭衝！景氣燈號終結「連四綠」 9月轉亮黃紅燈

沒跟上「黃金列車」被罵翻！南韓央行闊別12年將考慮重啟增持