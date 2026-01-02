分析》外媒罕見爆料韓國瑜獲中國介選 美日敲山震虎具有多重弦外之音
日本讀賣新聞、美國范德堡大學國家安全研究所公開北京內部文件和解放軍會議音檔，揭發2018年「韓流」的秘辛。（圖片來源／信傳媒資料庫）
中共近年不斷製造升級印太地緣政治緊張局勢，國民黨作為台灣第一大在野黨，卻也不斷杯葛阻撓國防預算；近期日本第一大報讀賣新聞以頭版規模與長篇專題，深度揭露中國利用生成式AI技術、偽造「台灣腔」語音及輿情監控系統介入台灣選舉，更直指這套系統早在2018年便曾暗助當時的高雄市長候選人、現任立法院長韓國瑜。
這波來自外媒的「精準爆料」，時間點精巧地選在台灣立法院審議國防特別預算陷入僵局之際。這不僅是一則國際新聞，更是一次美日聯盟聯手發出的「敲山震虎」訊號。其弦外之音雖未明言，但顯然衝著掌握立法院龍頭地位的韓國瑜，勿在關鍵時刻阻撓國防自主與預算，同時亦公開遏止中共在即將到來的2026年地方選舉與2028年總統大選中故技重施。
日本讀賣新聞聯手美國研究所揭開「韓流」秘辛
本起爆料風波的脈絡甚為特殊，是日本讀賣新聞從美國范德堡大學國家安全研究所取得一份北京「中科天璣」公司長達400頁的內部文件，並詳列了2018年「韓流」席捲全台的背後，中共解放軍與國安單位如何透過網路操作，對韓國瑜的勝選提供了協助。
不只如此，《讀賣新聞》亦取得3段涉及中共解放軍內部的會議錄音檔曝光，內容直指解放軍旗下神秘的「56所」與北京「沃民高新科技」聯手，砸下千萬人民幣預算運作來製造「韓流」，助攻韓國瑜當選高雄市長。
國安人士向國內媒體證實，3段音檔經初步分析未經變造，甚為可信。雖然韓國瑜辦公室回應，是國內執政黨為了轉移執政不利而對他「抹紅、抹黑」，但從前述脈絡以觀，日本主流大報從美國研究所取得北京敏感文件，而解放軍內部會議錄音更是極為罕見的新聞素材，其背後必然隱藏著更深層國際政治力量的牽引。
國民黨杯葛國防預算是國際焦慮的核心
不得不說，「韓流」已是2018年的往事，為何時隔近6年後，才釋出當年的秘辛？政壇不少人認為，時機點正巧在國民黨數次杯葛國防預算之際，而國際之間此刻最焦慮的，莫過於台灣會否因此淪為第一島鍊的安全破口？
尤其，日本政府已在 2025 年底通過了創紀錄的 9 兆日圓國防預算，美國也將主要軍事力量布防於第一島鍊，並要求印太民主盟國應以5%為國防軍費目標。在這種背景下，若台灣的國防預算因國民黨而卡關，將打破美日台的共同防線。
對於美方而言，若身處最前線的台灣因政黨鬥爭而縮減、延宕預算，這將讓美國難以向其國內納稅人交代為何要持續協防台灣。日本的焦慮更甚，因其正進行二戰後最大規模的防衛擴張，如果台灣內部被中共所左右、不願配合美日戰略布局，將使日本在西南群島的國防投資化為烏有。
敲山震虎：國際對國共兩黨的警告
韓國瑜作為立法院長，不僅擁有主持議事的權力，其個人在藍營內部的影響力更是舉足輕重，因此藉由日本讀賣新聞、美國范德堡大學國家安全研究所以及公開北京內部文件和會議音檔，來拋出「中國介選」的舊帳，實際上是典型的「敲山震虎」之計。
此舉是在警告國共兩黨：共產黨對國民黨的「支持」，都在國際的精密監控之下，美日有能力把國共之間的私下往來公諸於世，並使台灣人民對國民黨的親中傾向產生警覺，進而形成強大的內部壓力；而背後的潛台詞是：國際對於國民黨的杯葛預算，已不再視為單純的台灣內部政治博弈，而是視為配合中共滲透的具體表現。
此外，放眼2026及2028大選，這也是一次提前「破局」的行為，讓中國的介選手段因為曝光而效力大打折扣，美日也藉此宣告已經掌握了北京的操作模式，嚇阻不讓北京介入台灣接下來的大選。
在野黨應正視國際釋出的「弦外之音」
相較於國共之間晦暗不明的協作關係，本次日本讀賣新聞、美國范德堡大學國家安全研究所公開北京內部文件和解放軍內部會議音檔，不啻是幫助台灣建立一道公開透明的「防火牆」，降低中共透過操控選舉來摧毀台灣民主的可能性。
立法院在野黨也必須體認到，在環環相扣的台海局勢下，國防預算早已不是國內議題，而是台灣在國際關係與戰略地位的保單，如果在野黨忽視本次事件國際所釋放出的「弦外之音」，繼續配合中共利益杯葛國防預算，那麼不只會失去國際友人的信任，同時也會失去台灣人民的付託。
