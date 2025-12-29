分析》大陸圍台軍演著重「要港封控」 演練「甕中鱉」佔領台灣

解放軍東部戰區上午發布「正義使命-2025」軍演，宣稱要在台灣周邊進行「要港要域封控」，並劃分五大演習區域，預計要在明天增加2區域進行實彈射擊。再名主要針對台灣南、北、東南、西南及東部等位置。實際上，這次軍演的目的，真正的重點，是進行「要港要域封控、外線立體懾阻」。

從東部戰區發布的演習區域，這此演習比起歷年大型圍台軍演更逼近我方24海浬鄰接區，有些甚至已接近領海基線。

從演習區域分布，可以很明顯看出，「要港要域風控」，其實就是要先封鎖我方基隆港、台北港、台中港及高雄港、左營軍港等要地，切斷進出口與對外能源補給，並對北、中、南三大都會區，奪取制海、制空權，並斷絕外國的軍事支援。

「要港要域封控」這項演習科目，首度出現在「聯合利劍-2024B」，當時是前所未有具體要封鎖台灣的明確訊號，同時也用紅圈標出基隆、台北、台中、高雄、台東、花蓮等六個港口。其中尤以對貿易、軍事及能源影響最嚴重的高雄港為主。更最要的是，也是藉此將台灣內海化。

很明顯地，解放軍要利用陸、海、空及火箭軍針對臺灣本島的重要港口、對外航道等地實施局部封鎖演練。這種封鎖演練就是要切斷臺灣的能源和經濟命脈、限制任何商業和軍事的船艦及飛機進出臺灣，並拒止外部勢力前進臺灣。

此外，對於解放軍環島「封鎖式」軍演的目的在於演練「毀三線」、「建三區」：即演練毀掉臺灣的「海峽中線」、「領海線」和「能源生命線」；建立「封控區」、「禁飛禁航區」和「常態化戰巡區」，以塑造臺海「新常態」，替往後軍事行動開創有利態勢。

至於「外線立體懾阻」就是在封鎖區域外，利用海、空兵力，構築防線，阻止外國勢力介入並進行軍事援台。隨後利用聯合兵種突擊，進行登島佔領台灣。

並同時利用「綜合制權」手段，除了制空權、制海權、制陸權外，還有制電磁權、制網絡（網路）權等。綜觀種種手段，都是為了要演練佔領台灣手法，我方勢必要找出應對之道。

