分析/ 寶佳公告搶進中工! 市場認「買一送一」劍指中石化 沈慶京的黑暗時刻來臨

房地產大咖寶佳集團再出重手，今天正式公告買進威京集團旗下中華工程逾10％股權，寶佳少東林家宏也參與持股浮上水面，新一波經營權大戰即將登場。市場人士指出，寶佳表面上是看好中工手中眾多開發案，實際上更可能是瞄準中工身為最大股東的中石化，中石化旗下資產開發價值驚人，寶佳拿下中工等於「買一送一」，出手時機精準勢在必得。

對照中工今天股價開高震盪，中石化早盤上攻漲停後鎖死，收盤價8.07元，有高達二萬張買單排隊無法成交，顯然在投資人眼中也認為，中石化才是皇冠上蒙塵的珠寶；寶佳若拿下中工，直接以最大股東身分控制拿中石化，屆時手握全台約80萬坪土地資產活化，立馬點石成金。

中工隸屬威京集團，創辦人沈慶京過去以強勢風格多次抵擋外部入侵，但近年因京華城都更案遲遲卡關、沈慶京也資金緊繃的風聲沒有停過，且自身官司纏身，正處於「最沒錢、也最缺人」的階段。

熟悉中工人士形容，現在是沈慶京氣最弱的時刻，身邊好手所剩無幾，日前遭押堪稱人生至暗時刻，寶佳此時出手確實快狠準，一口氣就拿下逾10%中工股權，威京集團能否再度擊如同深夜敲門的對手，恐怕充滿未知。

中工目前手中擁有「陶朱隱園」豪宅案、「碧硯閣」都更案與土城「中工雲宇宙AI園區」等重大建案，後續還有「鳴森苑」、「雋詠」等案將陸續交屋，總工程金額逾1,500億元；不過，隨著央行實施信用管制，建商資金趨緊，而近年豪宅買氣降溫，短期套現能力大不如前。

業界普遍認為，寶佳集團此時出手拿下中工「還不夠香」，但中石化、中工交叉持股，若「買一送一」吃下中工、還可控制中石化的話，全台約80萬坪土地資產就是香喷喷的囊中物。

目前正是威京集團資源吃緊、京華城案官司未解之際，儘管中石化董事改選要到2027年，且股本高達378億元，短期內一下買進10％動見瞻觀，反觀中工股本僅153億元，快速布局到10%成本低，寶佳集團此時出手一舉兩得，進可攻退可守，難怪沈慶京方面痛批「趁火打劫」。

寶佳過去資本市場的戰績早已不勝枚舉。從櫻花建設、皇普建設、大華建設、永彰機電到永大機電，皆是成功入主案例。這次來勢洶洶瞄準中工、意在中石化，若成功入主經營權，威京集團恐不堪團滅之辱，雙方如何過招反撲也備受關注。

