分析：川習會為貿易戰降溫 未改美中全面競爭態勢

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美中貿易戰之際，全球矚目的川習會落幕。美前官員分析，這是一場「降溫」會議，雙方都撤回一些懲罰性措施，但沒有任何實質突破進展；在雙方達成全面貿易協議前，還有很長的路要走，美中仍將保持全面競爭態勢。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會。川普會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）今天接受中央社記者視訊訪問表示，這是一場「降溫」會議，雙方都撤回針對對方施加的懲罰性措施，但沒有任何實質突破進展。

他認為，這次川習會平息了美中緊張局勢並營造氛圍，使雙方可能針對一些新的、更具前瞻性的貿易及合作或能創造雙贏的貿易協議，展開談判，好為川普明年上半年訪中做準備；習近平也計劃明年稍晚訪問美國，這2場峰會都為政策變化創造契機，也可能為企業恢復擴大貿易及投資創造商機。

●美中貿易根本問題未解 川習會僅帶來貿易戰休戰

不過，他對美中出現龐大、全新正面的經濟關係並不感到樂觀。他說，更可能的情況是未來幾年，雙邊關係將逐漸變得有些疏離，但美中領導人仍會努力維持這段關係。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪指出，最重要的是美中同意撤回稍早對彼此實施的一些懲罰性措施，但美國在解決雙邊貿易關係中的根本問題上毫無進展，這包括北京對中國企業的補貼、產能過剩等。

至於關鍵礦物與稀土磁體是否能及時供應全球其他區域，葛來儀認為，目前仍未明朗；必要時，中國將再次利用其在稀土領域的影響力。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）則持不同觀點。他受訪指出，「這是一場雙贏的會議」，中國放寬稀土限制，對美國、對全球都是非常正面的訊號，但這僅是「休戰」，還不是「和平協議」，美中在真正達成全面貿易協議前，仍有很長的路要走。

川普計劃於明年4月訪問中國，韋德寧認為，也許在那之前，美中能達成全面協議。

●美中維持全面競爭態勢 川普訪中籌備進展具指標意義

美中為全球兩大經濟體，韋德寧形容，雙邊關係就像一場拳擊賽，有2位重量級拳手在擂台上，他們都能以關稅或非關稅壁壘揮重拳，但誰也無法將對方擊倒。他雖正面看待這次的川習會，但不會過度誇大其正面意義。

他觀察，美中在各領域都處於競爭狀態，無論是台灣議題、人工智慧技術等，「我們是激烈的競爭對手，這種情況將會持續下去。」

曾任美國駐香港及澳門總領事、國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿等職的唐偉康分析，觀察接下來川普訪中籌備的情況至關重要，過程是否順利或顛頗？「這將為政府間的互動方向定下基調。」

唐偉康預期，習近平明年訪美的安排可能落在20國集團（G20）峰會期間，或是另一項單獨的訪問。韋德寧推測，最有可能的時機點是9月或10月，天氣比較宜人的時候。

此外，就在川習會前，川普宣布已指示美國國防部「立即」開始測試美國核子武器，以回應對手國家的核試驗。

韋德寧指出，俄羅斯宣布已進行新的核魚雷試驗，這非常令人擔憂，另外，中國最近在閱兵式中展示飛彈部隊的新進展，也正在建造300枚新的洲際彈道飛彈。川普此舉要傳達的訊息是，他知道俄羅斯及中國正在做什麼，並告訴五角大廈，美國必須確保擁有強大的核嚇阻力量。（編輯：陳慧萍）1141031