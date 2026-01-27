分析：張又俠「七宗罪」和 「紅二代」世交神話的破滅
1月24日，中國國防部宣布，中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌「嚴重違紀違法」正在接受調查。
這位75歲的解放軍最高現役將領、習近平的「紅二代」陝西老鄉突然倒台，讓最了解中國政治的人士也感到震驚。長期以來，張又俠被認為得到了習近平的信任，因此得以在72歲「超齡」留任政治局委員和軍委副主席，並在幾輪暴風驟雨般的軍方整肅運動中巋然不動，但這些判斷如今都成為了歷史。
張又俠出事的傳聞，始於20日中共省部級領導幹部學習班，官媒畫面顯示張又俠、劉振立缺席。而僅僅八天前，張又俠還端坐在中紀委五次全會會場。這是他最後一次公開露面。與之形成對比強烈的是，另一位軍委副主席何衛東是在公眾視野消失7個月後才得到官宣。
這起事件標誌著自2022年中共二十大後的中央軍委7人核心領導層已有5人出局，目前僅剩習近平和新晉軍委副主席、紀委書記張升民兩人。
「可以說這是一次地震級事件，」曾與張面對面會談的前美國國安顧問沙利文向《紐約時報》表示，習近平「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發了許多疑問」。
對於中國解放軍而言，現在的局面也是史無前例的——根據公開資料統計，在習近平執政前，中共歷史上被處理的上將僅有一位黃永勝，他在1971年因林彪叛逃事件牽連而被處理。鄧小平、江澤民、胡錦濤時代都無上將被處理。習近平上台後，已有25名上將被開除黨籍、軍籍，其中除了徐才厚、郭伯雄等八人在習之前就已是上將，其餘都是他任內提拔，又在他任內被查。
官方定性：「踐踏」而非僅「破壞」
對於張又俠下台的原因，眾說紛紜，中國官方的公開理由都在《解放軍報》1月25日發表的社論之中，包括張又俠和劉振立的「七宗罪」：
嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託；
嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；
嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；
嚴重影響軍委班子形象威信；
嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎；
對軍隊政治建設、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞；
對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。
相比之下，三個月前何衛東落馬時為「五宗罪」，且措辭和定性都要比張又俠弱得多。
最顯著的差異在於「軍委主席負責制」的相關表述。去年對何衛東、苗華的表述是「破壞軍委主席負責制」，而對張又俠則在「破壞」之外，還加上「嚴重踐踏」的表述。
「軍委主席負責制」是中共軍隊最高領導制度，其核心內涵是確保最高軍事指揮權和決策權高度集中於軍委主席一人（目前即習近平），實現黨對軍隊的絕對領導。這一制度於2017年10月中共十九大正式寫入黨章，上升為中共黨內必須遵守的根本政治規矩。
此外，對於何衛東、苗華，官方定性是「嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任」，對於張又俠和劉振立，則在這句話後多了兩個字，「嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任重託」。
第三條，何衛東、苗華「嚴重損害部隊政治生態」，而張又俠和劉振立則「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」。
這句話將張又俠的問題明確定義為「政治和腐敗問題」的混合體，且「政治」排在「腐敗」之前。在中共話語體系中，腐敗問題上升到「政治問題」，性質就變了。這意味著張又俠不僅僅是貪污受賄，而可能涉及到了權力鬥爭、派系活動或對中央權威的挑戰。而這兩種問題，都「危害黨的執政根基」，且張又俠又被指「嚴重助長」這兩種問題。
爭議：「洩露核秘密」
《華爾街日報》1月25日援引知曉中共高級別內部通報會內容的「知情人士」稱，張又俠被控向美國洩露中國核武器計劃的「核心技術數據」，包括導彈制導系統參數和核彈頭小型化關鍵技術。報道稱，部分證據來自中國核工業集團公司前總經理顧軍，後者在1月20日（張被查前四天）被宣布接受調查。
然而，這一指控立即遭到多位專家質疑。亞洲協會政策研究所中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）在X平台質疑，「張又俠要如何做到這一點？他必須從核工業集團獲取機密，然後傳遞給特工。但他的通訊受到監控，幾乎從不單獨會見任何人。這需要一個龐大的共謀網絡才能長期不被發現。而且，這意味著一位久經沙場的將軍要背叛過去幾十年賦予他生命意義的一切。」
牛犇認為，更可信的解釋是北京為了正當化對張又俠的清洗，編造了最嚴重的罪名，即便真實原因只是嚴重的腐敗和不忠。
《華爾街日報》報道還稱，張又俠被控收受巨額賄賂以換取官員晉升，最引人注目的案例是推動李尚福在2023年升任國防部長（李後於同年10月因腐敗落馬）。
對此，牛犇評論這種說法稍微更合理一些，但是鑒於2012年以來政治環境的變化，如果張和李真敢這麼做，那說明他們若非極其無知就是膽大包天。這聽起來太像習近平掌權前的那些腐敗案子了。
牛犇認為最可能的解釋是，張又俠被捲入了過去幾年震動裝備採購系統的腐敗醜聞，這也是李尚福落馬的原因。他的政治罪名是腐敗和在腐敗共謀中包庇他人，這已經屬於搞團團夥夥的政治行為了，以及未能落實習近平打造廉潔高效軍隊的願景，從而辜負了習近平的信任和忠誠。
軍中政治鬥爭
也有觀點認為，張又俠落馬的核心原因是權力博弈，而非單純腐敗。
「我們能不能最終達成共識：這根本不是我們通常理解的『腐敗』或者無能？這是一系列更深層的關於不忠誠的指控。」前美國中情局中國分析師、現任喬治城大學高級研究員伊德寧（Dennis Wilder）表示，在摧毀了何衛東的派系之後，張又俠在軍中變得權勢滔天。在中國歷史上，強勢的軍事領導人往往有違抗文職領導人的傳統（想想廬山會議上的彭德懷，或是林彪）。習近平想要開啟他的第四個任期，他不允許任何東西擋他的路。
對於海外觀察人士而言，這種視角不難理解，過去十年，中國軍隊中的派系鬥爭被深入討論——一方是張又俠為首的「西北-裝備系」，包括李尚福等人；另一方是苗華、何衛東為核心的「東南-政工系」，扎根福建第31集團軍。
諸多人事變動也在佐證這種猜測的邏輯：2017年，苗華接掌政治工作部，但與分管政工的上司張又俠產生權力重疊和矛盾；2022年，二十大軍委副主席爭奪戰，72歲的張又俠連任，67歲的苗華未能上位，但東南政工系推出了資歷更淺的何衛東任軍委副主席；2023年，國防部長李尚福（張又俠陣營）落馬；2024年，張又俠反擊，苗華被停職檢查；2025年，四中全會，何衛東落馬，主管紀檢的張升民升任軍委副主席，與張又俠並列，一度被認為軍隊反腐風暴暫停；但僅僅三個月後，張又俠落馬，且官方定性更為嚴重。
新加坡國立大學副教授莊嘉穎向BBC總結道：「張、劉二人的倒台凸顯兩點：習近平的地位依然不可動搖，以及北京的信息受到極大限制，這助長了不確定性。」
事件影響：軍心、台灣
解放軍自實行軍銜制以來，首次出現陸軍上將全部被清零的局面。目前僅剩的4名上將中：張升民（火箭軍）、國防部長董軍（海軍）、韓勝延和楊志斌（均為空軍），沒有一位陸軍上將。
「解放軍正陷入混亂，」亞洲協會政策研究所的萊爾·莫里斯（Lyle Morris）告訴BBC，僅剩習近平和一名軍委委員的情況是史無前例的。
他補充說，中國軍隊現在出現了「巨大的領導層真空」。當被問及究竟是什麼導致如此多高級將領被清洗時，他說：「有很多謠言在流傳。目前我們不知道什麼是真、什麼是假……但這肯定對習近平不利，對其在解放軍中的領導力和控制力不利。」
《解放軍報》社論明確指出張又俠「對戰鬥力建設造成極大破壞」。對何衛東和苗華則無此條。苗華長期負責政工，而劉振立作為總參謀長，負責具體的作戰指揮，張又俠在習近平第一個任期擔任總裝備部/裝備發展部部長，繼任者為已經落馬的李尚福，他們的問題直接影響到軍隊備戰打仗的核心能力。
社論還罕見地回應了「反腐越反越腐」的質疑，辯解稱這不是「越反越腐」，而是「越挖越深」。但挖到張又俠，已經是挖到了天花板——他已是中國地位最高的軍人。
台灣國防部長顧立雄1月26日表示，台灣正密切關注中國軍方高層的「異常」變動，並將利用多種手段研判北京的意圖。他強調：「軍方的立場是基於中國從未放棄對台使用武力這一事實。」
「清洗不會影響中華人民共和國控制台灣的野心。這取決於整個中國共產黨，尤其是習近平，」莊嘉穎認為，清洗可能產生影響的是作戰決策。沒有頂尖的軍事專業人士，或者軍事專業人士被嚇到後，關於對台升級和侵略的決策將更加集中在習近平身上，集中在他的偏好和傾向上。
「紅二代」：世交神話的破滅
張又俠曾被視為習近平在軍中最核心的盟友。兩人的父輩是革命戰友，都是陝西籍的西北軍領袖。
但實際上，張又俠和習近平在早年並無交集，兩人在北京所上的並不是同一所學校，之後，習近平到陝西下鄉，而張又俠到雲南服役。到1980年代初，習近平回到北京，在國防部任秘書；而張又俠開赴中越戰爭的前線並立下戰功。
直到2012年習近平上台，張又俠出任解放軍總裝備部部長，兩人才真正意義上共事。
2017年，習近平將張又俠提拔為政治局委員兼軍委副主席。2022年二十大，72歲的張又俠打破退休年齡慣例被留任，排名從第二副主席上升到第一位。這被視為習近平對其「信任重託」的明證。
然而，正如《解放軍報》社論所言，張又俠「嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任重託」——比何衛東多了「重託」二字，暗示習近平曾將重大使命交付給他，但最終被背叛。
伊德寧挑戰「習張是鐵桿盟友」的觀點，描述張又俠為「一個強硬、粗俗的老山羊」，並強調「雖然他曾與習結盟，但他從未真正是習的下屬」。作為1979年和1984年兩次對越作戰的實戰英雄，張又俠可能對僅在軍隊總部做過三年秘書的習近平作為軍隊統帥的敬畏不足。
美國大學（American University）助理教授唐志學（Joseph Torigian）發推文表示，「從我們現在掌握的關於中國精英政治歷史的證據來看，對我而言，浮現出的核心經驗之謎不是副手為什麼選擇不忠誠因而被清洗，而是副手即使忠誠為什麼也會被清洗。」
