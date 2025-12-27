分析》德國司法權應受立法權及法律限制 反觀台灣？

憲法法庭19日僅由五位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

五位大法官主張，憲法及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，以及大法官的職權與人數等組織事項，就大法官如何行使職權，則保持沉默，既未直接明文，亦未規定應依據法律為之。可推知憲法就大法官職權行使有意保持沉默，有基於權力分立與權力制衡考量，俾大法官不受黨派及政治影響，得秉持獨立立場，基於程序自主權，客觀宣示憲法內涵之意。

五位大法官的論述似指，大法官在「組織法」上，憲法及憲法增修條文有規定，但是在「行為法」上，大法官如何行使職權，憲法及憲法增修條文則保持沉默。

即使憲法第82條是關於「組織法」上之規定，無關大法官如何行使職權之「行為法」上授權，但是，關於五權「行為法」部分，憲法及憲法增修條文也未見「依法」行使職權之文字，難道也是保持沉默？

例如，以行政權而言，「依法行政」已經被行政機關、法院及學者奉為圭臬，但到底「依法行政」的憲法位階之依據為何？

目前有幾種答案，第一就是由國民主權、民主原則等等推論而來，但這畢竟不是明文規定。第二就是行政程序法第1條有規定「依法行政之原則」，但行政程序法仍是立法院通過的法律，不具憲法位階。第三就是憲法第97條、第99條，監察院對於中央及地方公務人員失職或「違法」情事得提出彈劾或糾舉，也包括司法院人員。此2條免強算是依法行政之依據，不過屬於間接推論。第四，就是參考德國基本法第20條之明文規定，行政權應受立法權及法律之限制。

如果按照五位大法官邏輯，「依法行政」未見憲法或憲法增修條文明文規定，是否是憲法保持沉默？且此時國內都還引進德國基本法之規定，將「依法行政」奉行不渝。而德國基本法第20條還有另一規定，即「司法權應受立法權與法律之限制」，卻未見國內引述這一段之規定？

綜合言之，我國憲法未明文規定「依法行政」，國內仍始終信守「依法行政」原則，實質上理由其實就是參考德國基本法。而德國基本法也有規定「司法權應受立法權與法律限制」，為何反而被忽略？此時，憲法法庭自我復活，是否排除「司法權應受立法權與法律之限制」之秩序？人民是否沒有其他救濟方法？是否得參考德國基本法第20條第4項的規定行使「反抗權」？

